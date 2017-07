Madre de Ana Lorena: “Se valoró más lo material que la vida de mi hija”

La familia de Ana Lorena Tórrez se refirió a las circunstancias en la que falleció la joven víctima del asalto a Eurochronos. Dejan sus dudas sorbe el informe de balística presentado por la Policía

El Deber / Pablo Cambara

Roxana Tórrico, madre de Lorena Tórrez, víctima en el asalto a la joyería Eurochronos ocurrido el último jueves, cree que la Policía “no ayudó ni protegió a su hija por privilegiar lo material” y que por ello falleció. “No la protegieron ni la auxiliaron cuando se debatía entre la vida y la muerte”, dijo este lunes en conferencia de prensa.

“Ella (Ana Lorena) era la carta de negociación, si tenían a mi hija se pudo haber negociado con los atracadores“, puntualizó la mujer que también denunció que hubo “omisión de socorro” de parte de los agentes de la Policía que pasaron “varias veces a su lado” y no le brindaron asistencia. Adhemar Suárez, abogado de la familia, dijo más temprano que después de casi 20 minutos de haberse producido el disparo la joven recién fue atendida por los paramédicos.

En la conferencia de prensa la madre de la víctima dejó en claro que existen dudas del informe balístico pericial presentado por la Policía y que por ello han solicitado se incluya en las investigaciones al ciudadano alemán-boliviano Dirk Smith como su perito balístico. “Queremos un juicio justo y transparente para el verdadero autor” para la “persona que disparó; confío en que la verdad de este hecho saldrá a la luz”, declaró.

Los abogados de la familia de Lorena Tórrez pedirán acceso al cuadernillo de investigación de la Fiscalía. “Hay un momento de indefensión que vive el país. Las autoridades han fracasado en la defensa de las familias”.

¿Por qué a Dirt Smith? –

Adhemar Suárez dijo que el código penal es amplio en estos aspectos y que por ello la familia decidió acudir a Smith por que goza de prestigio y es un entendido en la materia balística que puede ayudar en esclarecer en forma científica este caso.

“El trabajo de balística permitirá determinar el calibre, bala, dimensión, distancia; no queremos caer en las especulaciones, vamos a sembrar certeza, no dudas y va a ser la característica, edificando la verdad, no echando tierras y decir, por ejemplo, de que ya es definitivo. Yo escuchaba al Ministro de Gobierno Carlos Romero, de que la bala provino del captor y esto no es cierto, hasta cuando eso no lo determine la prueba balística”, apuntó el abogado de la familia Tórrez.

“Se valoró más lo material que la vida de mi hija”, afirmó Roxana Tórrico, madre de la fallecida. Puso en dudas el informe policial balístico pericial.

