Manchester United en la mira de una estrella del fútbol

El conjunto de Mourinho sueña con incorporar a uno de los mejores jugadores del mundo.

Manchester United sigue de cerca la posible llegada de Mbappé al Real Madrid, ya que de concretarse iría por Gareth Bale, una de las mayores debilidades de Mourinho.

#CentralFOX | Barcelona se quedó con la victoria en el amistoso ante Manchester United con un gol de Neymar. pic.twitter.com/7Ps36ropEs — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 27, 2017

“¿Reforzarnos con Bale? Estoy feliz con mi equipo, pero estaría abierto a otras opciones en el juego, a jugadores que nos dieran posibilidades diferentes por las bandas para jugar en ataque y en el medio del campo que me ofrezcan equilibrio para controlar los partidos. No me gusta hablar de jugadores que hay en otros equipos, como no me gustaría que hablasen otros clubes de futbolistas de mi equipo”, aseguró el DT de los Red Devils.

EL FICHAJE DE LA HISTORIA#CentralFOX | Mbappé pasará al Real Madrid a cambio de 180 millones de euros y será el más caro de todos. pic.twitter.com/X8Z10x0d18 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 25, 2017

El conjunto inglés estaría dispuesto a desembolsar 170 millones de euros por el futbolista, y el Merengue vería con ‘buenos ojos’ la partida del extremo si llegará Mbappé, ya que esta última temporada no tuvo un buen nivel debido a sus lesiones.

Fuente: foxsports.com.ar