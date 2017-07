María del Carmen Ribera: “Me mata ver enmanillado a mi hijo”

Madre De Zvonko Matkovic Ribera

Más conocida como Carmiña, la progenitora de Zvonko junior espera que el ministro de Justicia, Héctor Arce, la reciba para interceder por su hijo, pues considera que sería un acto de justicia que su ser querido, acusado por el caso terrorismo, se defienda en libertad luego de más de siete años detenido sin sentencia.

¿Qué la motivó a escribirle al ministro de Justicia?

Haber visto el caso de Reynaldo Ramírez Vale (liberado luego de ser sentenciado a 30 años sin culpa) no podía quedarme callada; le escribí para pedirle que mi hijo pueda defenderse en libertad. No pido que lo liberen, porque él es inocente, sino que se defienda en libertad porque es lo correcto por ley después de siete años, tres meses y 24 días hoy preso, sin sentencia. Él tiene un hijo chico, ojalá pudiera, además de salir, tener derecho al trabajo.

¿Cuánto le ha afectado?

Mucho, mucho. Solo una madre puede entenderlo. Muchas veces, por el trabajo, no voy a las audiencias, pero he peregrinado por Cochabamba, por La Paz, por Tarija; no sabré nada de lo legal, pero le doy apoyo moral.

¿También le ha afectado económicamente?

Claro que sí, lo que se sabe que hemos dado es solamente una parte, no es todo.

¿Le han sacado dinero?

Así es. El daño es general.

¿Quiere hablar de eso?

No. La presión es demasiada porque el fondo de todo es que ellos quieren que mi hijo se declare culpable.

¿No se declarará culpable?

No lo va a hacer y lo apoyamos, porque declararse culpable es admitir una cosa que él no ha hecho.

¿Qué cosas buenas puede rescatar de esto?

La unión de la familia, todos alrededor de él. El acercarnos al Señor más de lo que tuvimos, porque sin su apoyo no hubiéramos podido seguir. Dios nos da la fortaleza para aguantar todo este calvario.

Hemos visto a Milan en las audiencias.

Mi nieto (9 años) es prendido a su papá. Siempre lleva un rosario en su cuello al igual que mi hijo. Tratamos de llevarlo a las audiencias para que vea a su padre. Y la semana que no hay audiencia, se lo llevamos una vez entre semana a la cárcel.

¿Cómo es la vida de Zvonko en la cárcel?

Recibe mucho apoyo; sus compañeros y sus fraternos siempre están visitándolo. Ahora, en su calidad de segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, trabaja por la justicia en el penal, estaba encuestando los casos de todos los internos.

Fuente: eldeber.com.bo