Más de 1.000 vehículos varados por bloqueo; choferes se declaran en emergencia

COCHABAMBA |

La Federación Nacional de Choferes Asalariados del Transporte Nacional e Internacional denunció que más de 1.000 vehículos se encuentran varados en los puntos de bloqueo que se instalaron en los últimos días, principalmente en el sector de Colomi.

“Hay compañeros que están sufriendo las inclemencias de tiempo y no hay nadie que pueda socorrerlos. No tienen alimentación, no tienen agua y posibilidades de asearse”, dijo David Flores, primer secretario general del sector.

Ante esta situación, Flores anunció que los choferes asalariados se declaran en estado de emergencia porque se encuentran afectados debido a las multas que tienen que pagar a causa de estos perjuicios.

Asimismo, indicó que existen muchos temas pendientes con este sector, por lo cual se ha convocado a un ampliado y congreso nacional para determinar futuras acciones de protesta. “Hay muchas formas para protestar ante esta situación, por ejemplo no pagar peajes”, añadió Flores.

El pasado martes cocaleros de los municipios de Colomi, Cocapata, Tiraque, Pojo y Pocona, quienes piden ser incluidos en el reglamento de la Ley General de la Coca, establecieron bloqueos en las carteras nueva y antigua a Santa Cruz.

En Colomi se intensificaron las medias de presión. Ayer la Policía realizó un operativo para despejar la vía antigua hacia el oriente.