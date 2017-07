Mauricio Macri celebró el 9 de Julio en la Fragata Libertad: “Aislados no llegamos a ningún lado”

El Presidente encabezó en el buque escuela un acto por el Día de la Independencia y llamó a “asumir un rol protagónico en el escenario mundial”. Y sostuvo que el “desafío más importante es sacar a millones de argentinos de la pobreza”.

Un Día de la Independencia emocionante, lejano, distinto, con el presidente Mauricio Macri y su delegación argentina en la Fragata Libertad el domingo a la mañana , en el puerto de Hamburgo. En el deck de la simbólica nave, los residentes argentinos, con sus familias y sus hijos cantaban a capella el Himno Nacional entre lágrimas. El patriotismo es mayor y profundo como la nostalgia, cuando los argentinos no viven en su país y se reencuentran con sus raíces. Todo bajo un espectacular día de sol, en el muelle Uberseebrucke, luego de que la capital anarquista alemana recuperara su tranquilidad y su armonía, después del final de la cumbre del G20 y sus violentas protestas.

Sin la amenaza del embargo y hasta con un regalo para el tribunal marítimo que la liberó de su embargo en Ghana, la Fragata Libertad y su promoción de guardiamarinas y cadetes llegaron a Alemania, 20 años después de su última visita, con una misión estratégica. Ser reales embajadores, cuando Argentina va a ser la nueva presidenta de la próxima reunión del G20 y mostrar quiénes somos, en su vuelta alrededor del mundo.

El presidente Macri postergó un día su regreso a Buenos Aires para participar , junto a la primera dama, Juliana Awada, en esta simbólica visita a la Fragata, donde sirvieron chocolate con churros y pastelitos para todos en el 9 de Julio. También estaban el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, el líder de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, ubicado al lado de Juliana, que se había vestido con los colores patrios con un tailleur celeste y un pantalón blanco, junto a su esposa Karen. Fue recibido por el secretario general de la Armada argentina, almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur, y el capitán de navío Fernando Maglione, comandante de la fragata Libertad.

“Feliz Día de la Independencia para todos”, dijo el Presidente desde el deck de la Libertad. ”A mí me toca celebrarlo en Alemania, donde vine a participar de la Cumbre del G-20, la reunión de los países tal vez más importantes del mundo. Que Argentina este ahí es una gran oportunidad de afianzar vínculos con el mundo e inspirar más confianza, para generar más trabajo para los argentinos. Lo celebramos porque estamos pisando suelo argentino, porque estamos en la fragata Libertad. Quiero agradecerle a la tripulación por habernos traído este pedacito de Argentina en este día tan importante”, continuó el jefe de estado.

“Mi corazón está con los argentinos. Y la patria se vive en el corazón de cada persona. Donde ella esté, como los argentinos que viven acá en Hamburgo y nos están acompañando. Gracias por venir para que podamos compartir este día todos juntos. En el corazón de cada jujeño de Humahuaca, de cada bonaerense de Monte Grande, de cada fueguino de Río Grande, de cada argentino que anda por el mundo con su mate bajo el brazo ,con el pecho lleno de orgullo, hoy se cumplen 201 años de nuestra independencia”, sostuvo el presidente.

“Ser independientes es que nuestro futuro depende de nosotros, de que nos comprometamos, que trabajemos con pasión y decidamos ser protagonistas. Depende de nosotros y entendamos que aislados no llegamos a ningún lado. Que hay que formar buenos vínculos, que hay que tirar todos juntos para adelante.Todo lo que hacemos tiene un impacto. Muchas veces nos olvidamos de eso. Tiene un impacto en nosotros mismos, en nuestros afectos y en nuestro país”, continuó.

“Porque la Argentina somos todos. Es cada chico que estudia y se esfuerza para pasar una prueba en la escuela.Es cada mamá que trabaja para darle un futuro mejor a sus hijos. Es cada joven que se anima a emprender y lo hace con ganas porque cree en su proyecto. Hay tantos sueños como argentinos. Y cada uno aporta ese gran sueño a una Argentina unida, con oportunidades para su gente y en cada provincia. Los responsables de lograr esa Argentina somos nosotros. Y no me refiero al equipo que gobierna. Me refiero a todos los argentinos. Porque qué sería nuestro inmenso país sin el aporte de cada uno”, dijo Macri.

“Viva la Patria”, gritó el presidente y todos lo repitieron, en el muelle del segundo puerto europeo.

Los más emocionados eran los chicos. Manuel Chamadoira era uno de ellos. “Yo me sentí muy nervioso pero muy emocionado. Nunca había visto un presidente argentino”. El llegó hace un año a Hamburgo con su familia y estudia en el colegio alemán y en la escuela Argentina a distancia. Lola también se sintió patriota, con su banderita en la mano en el comité de recepción, y “nerviosa porque si me salía algo mal, me mato”.

El economista alemán Juan Etchart vive en Hamburgo y había venido con Annika, su esposa alemana y sus tres chicos, a conocer al presidente y visitar la fragata en este inusual programa de domingo a la mañana. ”Es un cumpleaños de la independencia muy especial para nosotros, con el presidente aquí y en la Fragata. Fue espectacular cantar todos juntos el himno nacional. Muy emotivo” dijo.

Por la tarde del domingo, la Fragata y el embajador argentino Luis Kreckler organizarán un show de carnes y productos nacionales en Hamburgo.

Tras la ceremonia y el discurso, el presidente Mauricio Macri y su esposa Juliana- acompañados por el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo y el vocero presidencial Iván Pavlovsky -salieron a dar la vuelta de 7 kilómetros alrededor del lago en Hamburgo. Después almorzaron en el restaurante Galo Nero y a las 8 de la noche regresan a Buenos Aires desde el aeropuerto de Frankfurt.

