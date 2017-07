Mira el coqueteo entre Demi Lovato y Neymar que desata rumores

Shakira y Victoria Beckham pueden aconsejarla.

Demi Lovato está soltera, Neymar terminó recientemente con su novia; datos que no tendrían relación alguno de no ser por el coqueteo público que tuvieron recientemente la cantante y el futbolista.

Todo comenzó cuando cuando el brasilero publicó un video cantando felizmente el más reciente tema de Demi: Sorry Not Sorry, a través de Instagram Stories. Neymar no solo hizo mención a la estrella, sino que dijo “Demi, me gusta tu nueva canción'” y hasta le lanzó un beso.

¡Míralo!

El detalle, es que hubo una respuesta por parte de Lovato…

A través de Snapchat, Demi indicó en un video: “Esto es lo más ‘cool’, gracias Neymar”.

Como si fuera poco, los fans identificaron que hace unos días ambos comenzaron a seguirse mutuamente en Instagram, lo que sirve para avivar al menos la fantasía de que algo pueda surgir entre ellos y hasta se han intercambiado likes.

Según informa el diario español Mundo Deportivo, Neymar terminó con Bruna Marquezine, la actriz y modelo brasileña con la que ya había salido hasta poco después del Mundial. “Es la última vez que hablo de mi vida personal porque no me gusta. Pero, sí, estamos separados”, dijo el futbolista a los periodistas antes de entrar a un lujoso hotel de Sao Paulo en el que se realizó una subasta de carácter benéfico organizada por el futbolista.

Fuente: eonline.com