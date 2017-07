¡Natalia Oreiro celebra sus 40 años desnuda, sin maquillaje y sin photoshop!

La diva uruguaya impacta con este destape.

“¡Diosa de tapa!” de es acertada manera describen la más reciente portada de la revista argentina Caras, protagonizada por Natalia Oreiro.

Pero no se trata de cualquier edición, en esta podemos ver a la uruguaya en una sesión completamente desnuda. Además tampoco usó maquillaje, y según indican en la publicación, el photoshop tampoco hizo falta.

Natalia, quien en el mes de mayo cumplió 40 años, indicó en la entrevista: “Nunca me sometí a una cirugía estética, a la única cirugía que me sometí fue a la de la apéndice. No tengo nada…”, reconoció: “Siempre tuve marquitas de sonreírme, claramente no tengo la cara que tenía a los 20 ni a los 30, pero es lo que hay, y trato de cuidarme”.

“A los 40 aprendí a ser una mujer real”.

¡Luce increíble!

DIOSA DE TAPA. Natalia Oreiro festeja sus 40 años: sin maquillaje ni photoshop. Un fuego ?? #diosa #carasweb #revistacaras #nataliaoreiro #picoftheday #instagood Una publicación compartida de Caras (@revistacaras) el 18 de Jul de 2017 a la(s) 2:06 PDT

Según indica el portal Infobae, la actriz y cantante viajó en junio a Inglaterra para asistir al cumpleaños del empresario millonario Len Blanvatnik, fiesta en la que se puso en la piel de Evita y sorprendió a los invitados. Allí interpretó Don’t cry for me Argentina, la popular canción del musical Evita, que fue creado por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice a finales de los ’70.

Fuente: eonline.com