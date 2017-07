Neymar: “Me daba vergüenza hablar con Messi”

El astro brasileño, que dijo presente en el casamiento, concedió una entrevista a un programa de su país en el que hizo varias confesiones.

Con ya varios partidos en el lomo, Neymar es una de las máximas estrellas históricas del Barcelona, complementando el ataque del Barcelona junto a Lionel Messi y Luis Suárez.

En una entrevista que le dio al programa ‘Caldeirao do Huck’ en la TV brasileña, el astro que surgió del Santos hizo varias confesiones sobre su llegada al club culé, la fama y el fútbol de su país.

“El primer mes en Barcelona fue complicado”, adelantó Ney y señaló que “miraba a un lado y estaban Xavi, Iniesta y Messi. Parecía que estaba en un videojuego y al principio tenía vergüenza de hablar con ellos. Son mis ídolos”.

En el plano del fútbol brasileño, le consultaron en qué equipo le gustaría jugar y fue contundente: “En Flamengo. Cuando jugué contra ellos en el Maracaná, me impresionó la pasión y fidelidad de los hinchas”.

Y también habló sobre la fama: “Te salen amigos, supuestos primos y más de debajo de las piedras. Es complicado. Por suerte han habido muchas personas que me ayudaron, que cuando no tenía botas para jugar me las han regalado”.

