Nuevos disturbios en Hamburgo por la cumbre del G20

Nueva madrugada de batalla campal de los grupos antiglobalización por la cumbre del G20 …. barricadas, coches ardiendo y destrozos en comercios y calles

Así amanecía la ciudad alemana de Hamburgo en la segunda y última jornada de la cumbre del G20 tras una nueva noche de disturbios con la violencia como telón de fondo… Según la policía, los manifestantes armados con cócteles molotov y barras de hierro agredieron a los agentes y atacaron coches y comercios…. (respiro cristales) Este supermercado fue saqueado por alrededor de 500 personas y acabó ardiendo.

VECINO DE HAMBURGO WERNER MERINO”Es un caos absoluto, creo que nada justifica esta violencia,…. aun que comprendamos absolutamente la resistencia al G20, y estemos en contra de que estos hombres se estén reuniendo aquí ….Estoy en desacuerdo con las protestas porque nada justifica la violencia…es mi opinión”Efectivos antidisturbios acabaron entrando en un edificio en el que se habían refugiado grupos de manifestantes y detuvieron a 13 personas…Los disturbios se concentraron en la calle en la que se encuentra la casa ocupada por el colectivo “Flora Roja”-, a escasa distancia del centro de congresos donde se reúnen los líderes de las potencias industrializadas y los países emergentes.La policía, ha elevado a 197 la cifra de agentes heridos y a 200 detenidos desde que comenzaron las marchas violentas contra la cumbre del G20, ha abierto una página de internet para que los ciudadanos puedan subir de forma anónima vídeos y fotos de los disturbios con el fin de identificar a los autores de hechos delictivos.

VECINA DE HAMBURGO , CORNELIA Estas protestas no van nada bien…No hay declaración política, no hay revindicaciones, no explican lo que quieren, pero lo que si están haciendo es destrozarlo todo…. Estuve en Brokdorf en el 79 y en el 80, sé lo que es la acción política y esto no tiene nada que ver con la ella,No todo han sido cocteles molotov….Greenpeace convertía a Trump en el centro de las criticas ….. (barco con ninot Trump) Mientras, su esposa Melania no podía salir de su residencia por el fragor de las protestas. Y es que Hamburgo se ha convertido en el escaparate de los antisistema de toda Europa reunidos en la ciudad portuaria.Hoy está prevista una última manifestación en la ciudad convocada bajo el lema “Solidaridad sin fronteras en vez de G20”.

