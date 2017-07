Oriente Petrolero, por el primer batacazo ante Tucumán

Santa Cruz. Galindo, Gutiérrez y Peña debutarán en los refineros. Zampedri y Bianchi son los referentes de los argentinos.







La hora del examen llegó para Oriente Petrolero, que comenzará la lucha por el pase a octavos de final en la Copa Sudamericana. Los verdolagas se medirán contra Atlético de Tucumán en el “Tahuichi” a partir de las 20:45 horas. Con los debutantes Pedro Galindo en el arco, Helmut Gutiérrez y Alcides Peña, acompañados de Alí Mesa y compañía, el conjunto refinero espera sumar los tres puntos. “Todos los partidos se juegan a ganar”, fueron las palabras del técnico de Tucumán, Ricardo Zielinski. Los argentinos llegan con Bruno Bianchi y Fernando Zampedri como los principales referentes del club, aunque jugarán su último partido, ya que ficharon para otro equipo argentino.

Peredo tomó la delantera. Los verdolagas quedaron en deuda en la primera fase de la Sudamericana, porque ni en la ida ni en la vuelta ganaron (se clasificó en una emocionante ronda de penales) y contra el elenco argentino quieren obtener su primer triunfo, que a su vez les permitirá colocar un paso adelante para continuar en carrera. Sin el arquero Guillermo Viscarra, quien continuará su carrera en el exterior, los albiverdes afrontan el juego contra los tucumanos y Pedro Galindo será el encargado de resguardar el pórtico ante un rival que llega a la Sudamericana luego de finalizar como tercero en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América de este año y en esa instancia siempre anotó goles fuera de su terreno.

Junto a Galindo otro rostro nuevo dentro de la formación será el central venezolano Carlos Lugano, quien irá en reemplazo del colombiano Jhonny Mostacilla, cuya recuperación por una lesión demanda más tiempo. Otro de los debutantes será el exatigrado Helmut Gutiérrez, quien estará en el mediocampo. Debido a una lesión, el delantero uruguayo Maximiliano Freitas fue descartado para este encuentro y el técnico Eduardo Villegas definió que Alcides Peña será el otro atacante que acompañará a José Meza. “Son partidos que se definen por los pequeños detalles, para mí que hay que estar concentrados los noventa y tantos minutos que se juegan acá en casa”, mencionó Meza.

Llegan con una actitud ganadora. Atlético Tucumán cuenta con más roce internacional que los verdolagas, porque estuvo compitiendo en la Copa Libertadores durante el primer semestre del año desde la segunda fase hasta instalarse en el grupo 5, en el que uno de sus rivales fue Wilstermann. El elenco decano jugó diez partidos en total. El equipo tucumano llegó a la capital cruceña con los refuerzos incluidos: Gervasio Núñez y Alejandro Melo, de los dos el primero será titular en el mediocampo. Mientras las principales figuras que tiene el técnico Ricardo Zielinski son Fernando Zampedri, principal referente ofensivo, y el defensor Bruno Bianchi, quienes actuarán en su último cotejo porque su futuro está en Rosario Central y Newell's Old Boys, de manera respectiva. “Como todos los partidos, difícil. Respetamos muchísimo al rival. Estamos en condiciones de hacer un buen partido, ojalá lo hagamos. Es una buena oportunidad, vamos con juveniles, vamos con algunos juveniles, es importante para la institución también”, dijo Ricardo Zielinski, técnico del club. Consultado sobre lo que buscan, el estratega fue claro y directo al decir que vienen a ganar. “No concibo ningún partido que no sea con una actitud de ganar. Todos los partidos los juego a ganar, sino no los jugaría”, acotó. Por su parte, la carta de gol de los tucumanos, Zampedri, afirmó que vienen por un buen resultado. Me estuvo yendo bien este último tiempo, pero la verdad nosotros tratamos de hacer un grupo y mientras que los goles sean para un buen resultado es siempre positivo”, dijo el delantero.

Trajeron a 18 jugadores para el encuentro

Los argentinos arribaron al país con una plantilla de 18 jugadores para el choque con Oriente Petrolero.

Lucchetti, Franco Pizzicannela, David Valdez, Bianchi, Ignacio Canuto, Mauro Gabriel Osores, Alejandro Montiel, Gabrile Risso, Alejandro Melo, Guillermo Acosta, Rodrigo Aliendro, Tomás Cuello, Gervasio Nuñez, Carlos Lapetina, David Borbona, Luis Miguel Rodríguez Zampedri y Jonás Romero conforman la avanzada tucumana, que se caracteriza por ser un mezclado de juveniles y experimentados. “Estamos en condiciones de hacer un buen partido, ojalá lo hagamos. Es una buena oportunidad, vamos con algunos juveniles, es importante para la institución también”, acotó Zielinski.

