Ortiz: Informe de Brasil revela que el país no tiene reservas de gas que garanticen su seguridad energética

El senador opositor Oscar Ortiz señaló que el informe dado a conocer por el Gobierno de Brasil, que alerta sobre el agotamiento del gas en Bolivia, revela que el país no tiene reservas suficientes del hidrocarburo que puedan garantizar su seguridad energética a futuro ni la sostenibilidad de los ingresos percibidos por su venta.

“Habrá un impacto negativo muy fuerte sobre nuestros ingresos económicos, porque Brasil hasta hoy es la principal fuente de recursos por exportación de gas, pero también comprueba que el país está disminuyendo sus reservas y que el Gobierno no hizo nada por reponerlas”, explicó el parlamentario, del Movimiento Demócrata Social.

Según Ortiz, el MAS perdió 11 años en los que no se priorizó la exploración de posibles reservas, sino sólo la explotación del gas ya descubierto.

“El ministro (de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez) dice que ese informe (de Brasil) está desactualizado, porque se han suscrito recientemente nuevos contratos de exploración. Pero estos contratos son simplemente una posibilidad. Puede ser como puede no ser que se descubra más gas”, manifestó el legislador Demócrata.

En este sentido, Ortiz acusó al ministro Sánchez de emitir declaraciones con ‘medias verdades’, al hablar de nuevas exploraciones y no de nuevos descubrimientos.

“El último descubrimiento importante que hubo en el país fue en el año 2003, con la reserva de Incahuasi. No sé de dónde saca el ministro Sánchez que YPFB está bien, cuando está lleno de casos de corrupción, de proyectos que no funcionan, de plantas sobredimensionadas que funcionan a un porcentaje muy bajo de su capacidad… pero sobre todo la principal amenaza que tenemos es que no hay reservas que garanticen nuestro futuro. Los países vecinos ya no confían en nosotros para su abastecimiento y por eso nos comprarán menos en el futuro”, concluyó el legislador de oposición.

Fuente: (Prensa Demócrata)