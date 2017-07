Otra de Trump: No reconoce el mes del Orgullo LGBTI

Trump ha roto con la tradición de reconocer oficialmente el mes de junio como el Mes del Orgullo LGTBI. (Foto:AFP)

El silencio del magnate sorprende ya que durante la campaña electoral defendió algunos derechos de los homosexuales.

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha roto con la tradición de reconocer oficialmente el mes de junio como el Mes del Orgullo LGTBI, pese a que algunos miembros de su gabinete sí tuvieron palabras de distinción al respecto.

El ex presidente Bill Clinton (1993-2001) fue el primero en declarar junio como el mes del Orgullo LGTBI, pero la tradición no continuó bajo el ex presidente George W. Bush (2001-2009), algo que sí retomó sin embargo la Casa Blanca de Barack Obama.

El secretario de Estado, Rex Tillerson, reconoció el mes del Orgullo Gay una semana después de su comienzo, condenando “la violencia y la discriminación” contra la comunidad LGTBI en el extranjero.

“En reconocimiento del Mes LGTBI, el Departamento de Estado afirma su solidaridad con los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan alrededor del mundo para mantener las libertades fundamentales de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) para que puedan vivir con dignidad y libertad”, apuntó el Departamento de Estado en un comunicado.

Asimismo, la hija del mandatario, Ivanka Trump, destacó la celebración apenas comenzó el mes. “Este mes celebramos y honramos a la comunidad #LGBTQ”, escribió ella el 1 de junio.

El silencio del magnate sorprende en parte, ya que durante la campaña electoral defendió algunos derechos de los homosexuales.

El pasado mes de octubre, posó con una bandera arco iris en Colorado y en julio prometió a una multitud, en su mayoría conservadora, que “haría todo” lo que estuviera en su mano “para proteger a los ciudadanos LGBTQ de la violencia y la opresión de la odiosa ideología extranjera”.

Fuente: El Comercio http://elcomercio.pe/mundo/eeuu/trump-rompe-tradicion-reconocer-mes-orgullo-gay-438945