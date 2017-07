Pacto Fiscal: Jubileo plantea la transferencia de 3 impuestos al nivel departamental sin afectar el IDH

El efecto de la transferencia de potestades tributarias a las Gobernaciones Departamentales sin el IDH tendría un incremento basado con datos de 2016, de Bs. 539 millones de bolivianos a Bs. 4.688 millones.

El taller organizado por la Fundación Jubileo en Cochabamba. Foto: ANF

Cochabamba, 23 julio (ANF).- A un mes de sellar el Pacto Fiscal entre los diferentes niveles de Estado, la Fundación Jubileo elaboró una propuesta técnica para mejorar los ingresos de los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD), sobre la base de la recaudación tributaria de tres impuestos, sin que ello implique la modificación de la distribución de los ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

En una mesa redonda realizada en la ciudad de Cochabamba que contó con la participación de expertos del Pacto Fiscal, medios de comunicación y la presencia sólo de dos delegados departamentales designados a la Comisión Técnica del diálogo por los departamentos de La Paz y Santa Cruz, la Fundación Jubileo presentó su propuesta de generación de nuevas fuentes de ingreso para los gobiernos departamentales que a su vez mejora los ingresos de los gobiernos municipales y de universidades.

El especialista Leonardo Ugarte, uno de los siete expertos que participó en el proceso de análisis y consulta sobre el Pacto Fiscal impulsado por Jubileo explicó el alcance de la propuesta de esta Fundación; que de aplicarse mejoraría sustancialmente la composición de ingresos propios de las gobernaciones, que actualmente no cuentan con fuentes de recursos necesarios y sostenibles para cumplir sus planes de inversión y atribuciones y potestades transferidas por el nivel central­­­.

Aunque dejó en claro que no todas las gobernaciones están en la misma situación, ya que los departamentos productores de hidrocarburos tienen el 11% de ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, Pando y Beni tienen un impuesto compensatorio del 1% pero el resto de los no productores no perciben recursos por este concepto­.

En el nuevo modelo de distribución de impuestos se plantea diferentes porcentajes de distribución del Impuesto al Consumo Específico (ICE), del Impuesto de Régimen Complementario al Valor Agregado (RC-IVA) y el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus derivados (IEHD) a dominio departamental.