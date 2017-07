Pampita la rompió en la pista y Pico Mónaco desfiló sin remera

La integrante del jurado bailó con Piquín y aceptó que su novio mostrara sus músculos. “¡Ese cuerpo hay que compartirlo!”, dijo Pampita.

Pico Mónaco, Marcelo Tinelli y Pampita, en la pista

En “Bailando 2017”, de “ShowMatch” (El Trece), siguió la ronda del ritmo “Salsa de a tres”. Anoche fue el último día con Griselda Siciliani en el jurado. Esta vez, reemplazó a Carolina Pampita Ardohain, quien bailó salsa junto a Hernán Piquín y Macarena Rinaldi.

Griselda Siciliani se sumó al jurado, en reemplazo de Pampita Ardohain

En el comienzo de la emisión, Marcelo Tinelli hizo referencia al escándalo que se vivió a la salida del estudio. “¡Hubo piñas en la puerta! ¡Esto ya es tremendo!”, sostuvo. Y siguió: “Los fans de (Mica) Viciconte y los de Gladys La Bomba Tucumana se enfrentaron en una batalla campal sobre la calle Fraga. ¡Parecían las hinchadas de Boca y River!”.

Marcelo también charló con Juan Pico Mónaco, que fue a alentar a Pampita. “Vengo con una mochila porque vengo de mi programa”, dijo Pico y contó que lo habían pasado muy bien de vacaciones en Ibiza. El conductor le reclamó que no hubieran traído ningún regalo del viaje. “Vos tenés que hablar conmigo, Marcelo. Vos sos amigo mío. Yo te traje el jamón que anoche le reclamabas a Caro. Lo tengo en la mochila”. Cuando todos esperaban una pata de jamón, Pico le dio a Marcelo una pequeña bolsita de 100 gramos de jamón envasados al vacío. “Esto es lo máximo que te dejan pasar en la Aduana”, dijo Pico.

Pampita volvió a la pista y la rompió bailando salsa.

La primera pareja en salir a la pista fue la de Hernán Piquín y Macarena Rinaldi, que bailó con Pampita. “¿Cómo está Pampita para bailar después de haber sido campeona del ‘Bailando’?”, planteó Marcelo. Como suele suceder en “ShowMatch”, de un tema pasaron al otro y Pico Mónaco, a pedido de Tinelli y con el aval de Pampita, terminó desfilando sin remera. “Ese cuerpo hay que compartirlo”, dijo Ardohain al darle el visto bueno a su novio para que desfilara. “¡Es una bomba!”, exclamó ella apenas él mostró sus músculos.

Pico Mónaco impactó con su cuerpo bien torneado.

Después de la coreografía, llegó la devolución del jurado. Ángel De Brito le preguntó a Pampita si se va a casar con Pico. “Antes de que responda, vamos a sacar una selfie porque la cara de Pico es de selfie”, acotó Marcelo Tinelli, quien subió la foto a Twitter.

“Estamos disfrutando del noviazgo, sin apuro, sin presión. Vamos a nuestro tiempo, con paciencia y con amor. Todavía no he pensado en casarme”, contestó Pampita. “¿Te gustaría tener un hijo con Pico?”, siguió Ángel. “Puede ser porque Pico no tiene hijos. Si la relación prospera, puede ser”. Pico, por su parte, se sumó a los dichos de Pampita y aseguró que no quiere “quemar etapas”, que está “disfrutando del noviazgo”. A pedido de Marcelo, se dieron un beso. Con respecto al baile, De Brito declaró: “Macarena, brillante. A Pampita, la vi como si estuviera en el concurso. Hernán, para mí, fue tu mejor gala. Fue brillante”. Les puso 10.

Pampita, Piquín y Macarena Rinaldi obtuvieron el puntaje perfecto

Griselda Siciliani (reemplazó a Pampita en el jurado) sostuvo: “Macarena, sos un fuego. Hernán, te vi todo el tiempo ocupado en tus dos compañeras; sos una estrella de la danza y se te vio muy generoso. Pampita, sos preciosa, tenés un cuerpo increíble y se te ve disfrutar mucho de bailar. Vi pequeños errores que seguramente en los ensayos no pasaban, pero se te vio despampanante”. Su nota para el trío fue 10.



Moria Casán, cuyo voto es secreto, manifestó: “Empezó a aparecer el Hernán Piquín que a mí me gusta. Pampa, te quiero, te respeto, te admiro, sos una profesional impresionante. Los felicito, son un lujo. Son artistas, no son fama express”.

Marcelo Polino opinó: “Se los vio muy lindo. Un lujo”, y les puso 10. Así, el trío se llevó el puntaje perfecto. Pampita se mostró feliz por los resultados y por el hecho de que sus hijos -“aunque no los podemos mostrar”, dijo- estuvieran en el estudio y que la vieran bailar. Piquín mandó un saludo especial para “mi hermano al que operaron del corazón”. “Mi viejo falleció del corazón, entonces estábamos todos muy asustados con eso, pero él está bien, y agradezco a los médicos que le salvaron la vida”, expresó, emocionado.

Después, Gladys La Bomba Tucumana y Facundo Arrigoni bailaron con Marixa Balli, que hizo una previa muy graciosa con Marcelo Tinelli.

