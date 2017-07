Para lograr que la indumentaria sea amigable con el ambiente y con la gente

Control. La industria de la indumentaria es la segunda más contaminante y con muchas denuncias por mal trato laboral.

Vanina Chiappino y Michelle Cameron. Foto: Juan Manuel Foglia.

Desde que empezó a despuntar la conciencia medioambiental quedó claro que una de las estrategias para reducir el daño era incentivar a las empresas a que tuvieran al respecto prácticas cuidadosas. Pero hoy todavía no está tan extendida la conciencia de lo contaminante que es la industria de la indumentaria.

“Después del petróleo, la indumentaria es la industria que más daños produce al medioambiente”, asegura Vanina Chiappino, una apasionada por la moda como forma de expresión, experta en tecnología y negocios internacionales. “Y no sólo eso, también el trato a las personas que trabajan en la industria no suele ser bueno: horarios muy extensos, mala remuneración y espacios inhumanos”, sigue esta emprendedora, que dejó su puesto en Google para el proyecto Couture Democracy. “Además, se utilizan pocos materiales locales, se consume mucha agua para hacer jeans o se utilizan tinturas dañinas; y no se tiene en cuenta la huella de carbono de ciertos insumos”.

Couture Democracy es una plataforma de intercambio y trabajo conjunto que busca generar cambios que lleven a un impacto social positivo en la industria de la moda. A este fin, los tres socios fundadores brindan un sello de calidad, para cuya obtención las marcas deben comprometerse a hacer una colección de 5 a 10 prendas que sean no sólo ecofriendly, sino también amables con el trabajador textil, “porque una parte de esto es la Responsabilidad Social Empresaria”, desgrana Chiappino. Por caso, que se les den oportunidades a las cooperativas que hacen confección.

Al postularse para el sello Couture Democracy, las marcas autorizan a la firma a revisar muestras y tejidos, a ver quiénes los están trabajando y a comercializar ellas mismas las prendas de la “capsule collection”, para que no sean “testimoniales” y para incentivar al consumidor. “Que vea que puede vestirse y verse bien usando ropa nueva pero ‘reciclada’”, apunta Chiappino.

Couture Democracy comenzó a funcionar en 2015, cuando Chiappino constituyó la SRL con sus dos socios. Ellos son Michelle Cameron, psicóloga y emprendedora con una nutrida trayectoria en startups, quien tuvo entre sus clientes al diseñador Ralph Lauren; y el economista Santiago Bouquet Roldán, quien trabaja en finanzas internacionales y orienta proyectos a alcanzar fines filantrópicos. Fue él quien obtuvo de un inversor particular externo los $300 mil de inversión inicial.

Hoy ya hay siete marcas de moda de autor y enfocadas en el público ABC1 que recibieron —de manera gratuita— el sello de Couture Democracy; pero pronto tendrán que pagar una membresía para acceder, ya que el plan de negocios implica recuperar la inversión inicial en marzo próximo. Chiappino estima que la membresía costará unos $8 mil mensuales (con descuento si el pago es anual o semestral) e incluirá el desfile de todas las “capsule collections”, el primero de ellos a realizarse en febrero, para la temporada de invierno.

Más allá de las metas económicas –como expandirse a otros países latinoamericanos-, Couture Democracy tiene una serie de objetivos filantrópicos, desde brindar capacitaciones en sastrería hasta colectas de prendas en desuso para aprovechar los retazos, para los cuales está dialogando con el Ministerio de Desarrollo Social. “También nos interesaría trabajar con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde están muy interesados en la línea verde y las bolsas reciclables”, concluye Chiappino.

