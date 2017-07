Pep Guardiola, el creador de la defensa más cara del mundo

El Manchester City incorporó laterales por 143,5 millones de euros. También cuenta con John Stones, el central más caro.

Pep Guardiola, en la International Champions Cup, en Estados Unidos. (AP)

En la segunda semana de mayo, Pep Guardiola se encontró con una amarga certeza: la de su primera temporada sin títulos. Había llegado al Manchester City con expectativas máximas y se encontró con tropiezos a cada paso. En aquellos días, además, ofreció su honestidad brutal:“En mi situación actual, en un club grande, estaría destituido. Estaría fuera, seguro. La presión la tuve cuando llegué a Barcelona. Allí no tenía nada para defender mi trabajo. En ese club o en el Bayern Munich, si en seis meses no ganaste nada, estás afuera. Ahí no hay una segunda oportunidad. Aquí la tendré y ofreceré lo mejor”. Esa próxima temporada ya está en marcha. Y, a contracara de presunciones, el entrenador -formado como mediocampista exquisito y como entrenador en La Masía, escuela del fútbol de posesión- decidió armar su equipo desde el fondo. Así, ya tiene a su cargo la defensa más cara de todos los tiempos (con un valor de 285,5 millones de euros entre sus ocho integrantes).

El City -uno de los nuevos ricos del fútbol de Europa; el gran inversor en este mercado de pases- ya pagó 143,5 millones de euros en tres marcadores laterales: Benjamin Mendy, Kyle Walker y Danilo. Además, puso otros 40 millones por el arquero Ederson, procedente del Benfica.

Mendy se convirtió en el defensor más caro de toda la historia. Tiene 23 años, nació en Francia, sus padres son senegaleses, mide 1,85 y ya debutó en el seleccionado galo. Es el mismo al que Marcelo Bielsa, en sus días en el Olympique de Marsella, le dijo que tenía “todo para ser un número uno”. Los 57 millones pagados por él parecen acreditar el acierto.

El segundo lugar entre los defensores más caros lo ocupa ahora otro de los contratados para el plantel de Guardiola. Se trata de Kyle Walker, el mejor lateral derecho de las últimas dos temporadas de la Premier League, con la camiseta del Tottenham Hotspur. Su mejor versión la brindó con Mauricio Pochettino como entrenador. Costó 56,5 millones.

Ellos dos, ahora, superaron el récord de un compañero: John Stones, quien en 2016 pasó del Everton al City a cambio de 56 millones.

El cuarto integrante de la defensa, Nicolás Otamendi, tampoco salió barato:el club desembolsó 45 millones para sacarlo del Valencia. Hay más:Danilo llegó desde el Real Madrid para ser la alternativa de Walker. El City pagó 30 millones. Y a ellos hay que sumarle a uno de los emblemas del Manchester, el capitán Vincent Kompany. A los 31 años, su valor de mercado -según el sitio especializado Transfermarkt- es de 22 millones. Hay que sumar a Eliaquim Mangala (15 millones) y a Jason Denayer (4 millones).

Hay una razón poderosa para semejante capacidad de compra: se trata del dueño del club, el jeque Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, quien en 2008 adquirió el 90% de las acciones de la institución por 235 millones de euros. Una cifra menor a la distancia. Sobre todo considerando que el club vale hoy unos 2.000 millones, según la revista Forbes.

El jeque del Abu Dhabi Investment arribó a The Citizens en reemplazo del multimillonario tailandés Thaksin Shinawatra, magnate de la telefonía móvil y ex primer ministro de su país. Cosas del fútbol de este tiempo: las decisiones más relevantes del City se toman en el Golfo Pérsico, lejos de The Wheel, esa inmensa rueda que es emblema de la ciudad de Manchester, en Piccadilly Gardens.

No hay casualidad en la osadía: otro de los apuntados para este mercado de pases es Kylian Mbappe, el francés de 18 años que deslumbró en la última Champions League. Cuando en España decían que el Real Madrid ya había acordado su llegada a cambio de 180 millones de euros, el diario Daily Record contó que el City estaba dispuesto a igualar o mejorar la oferta.

Quizá no sea cuento lo que dicen del jeque: está obsesionado con ganar la primera Champions League en los 137 años de historia del City. Para eso, Guardiola ofrece una receta: crear la mejor defensa posible.

