Policía captura a 4 sujetos que secuestraron a un niño en Santa Cruz

Los padres del menor de edad, socios de una empresa multinivel, adeudaban a los sospechosos $us 350.000.

Agentes del Departamento Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) y de la fuerza anticrimen del departamento de Santa Cruz capturaron la mañana de este jueves a cuatro individuos, sindicados del secuestro de un niño de 10 años la noche del lunes.

Los aprehendidos —reportó la Red Uno—fueron identificados como Óscar G. Y., Armando C. C., Wilson V. D. y Wilfredo C. L.

El menor de edad fue interceptado aproximadamente a las 20.00 del lunes 24 de julio en el municipio de Cuatro Cañadas y fue retenido por los secuestradores hasta arrancar a sus padres el compromiso de devolución de $us 350.000 invertidos en una empresa multinivel.

Tras el acuerdo, el niño fue devuelto a su familia la noche del miércoles 26 en un radiomóvil, que lo trasladó desde el municipio de Warnes a la avenida Cañoto y Primer Anillo de la capital cruceña.

La Policía informó que los progenitores del escolar son investigados. (27/07/2017)

La Razón Digital / Daymira Barriga / La Paz