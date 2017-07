Por fin sabemos quién hará de Meryl Streep en la secuela de ‘Mamma Mia’

Lily James ha sido elegida para interpretar a la joven Donna en la nueva entrega del musical. Y aunque su nombre no te suene,no es ninguna desconocida.

No es ningún secreto que en Hollywood se están quedando secos de ideas. Últimamente en la cartelera lo único que vemos son películas de superhéroes, secuelas de sagas que no eran necesarias y algún que otro remake de clásicos de los ochenta. Por eso nadie se llevó las manos a la cabeza cuando anunciaron que habían dado luz verde a la segunda parte del musical Mamma Mia, que en un arranque de originalidad imaginamos a la altura de la propia secuela, se titulará Mamma Mia: Here We Go Again.

Conscientes de que tampoco estamos hablando de una obra maestra del séptimo arte, sino más bien de un entretenimiento kitsch, lo único que pedíamos a sus responsables es que si querían nuestro dinero tenían que conseguir que Meryl Streep repitiera en su papel de Donna. La buena noticia es que sí, lo va a hacer. La mala, que no va a ser la única que se meta en la piel de esa protagonista.

Tranquilos que no hablamos de que tengan pensado transformar este musical en una obra de arte y ensayo dirigida por Gus Van Sant donde varios actores interpretan un mismo papel, sino que al parecer parte del argumento transcurrirá durante la juventud de los personajes a los que daban vida Meryl Streep, Colin Firth y Pierce Brosnan. Y claro, ahí es cuando llega el dilema. ¿Qué es mejor, rejuvenecer a los actores originales digitalmente, que siempre se nota; o contratar a otros más jóvenes?

En condiciones normales la segunda siempre sería la mejor. Pero hablamos de encontrar a alguien capaz de estar a la altura de la mejor actriz que jamás ha dado el cine. ¿Y sabes qué? Que la han encontrado y que no es ninguna desconocida: Lily James.

Si su nombre no te dice nada, seguro que cuando te digamos que era la protagonista de la última versión en carne y hueso de Cenicienta, o la encargada de dar vida a Lady Rose McClare en Downton Abbey, ya le pones cara. Además es la novia de Matt Smith, el actor que da vida a Felipe de Edimburgo, marido de la reina Isabel II, en The Crown. Y no, actuar no es su única profesión, ya que también es imagen de los perfumes de Burberry.

@burberry 💋’s Flowers inspired by My Burberry Black scent… More from us soon!! Una publicación compartida de @lilyjamesofficial el 7 de Jun de 2016 a la(s) 9:33 PDT

Lo que está claro es que después de participar en este musical, como ya le pasó a Amanda Seyfried en la primera parte, el poco anonimato que le pudiera quedar se le ha acabado. Ahora depende de ella en qué términos la recordaremos si nos la encontramos. Porque esto de hacer de Meryl Streep de joven es un regalo envenenado para Lily James: o la clava a la primera, o quedará marcada para el resto de sus días. En 2018, cuando se estrene, saldremos de dudas.

Thank you @ElieSaabWorld for making me feel like a Princess! Also, a huge thanks to @louboutinworld and @charlotte_olympia for my beautiful Cinderella inspired custom made Glass Slipper and Clutch – and @kwiatdiamonds for my jewels!! ✨ regram @rebeccacorbinmurray Una publicación compartida de @lilyjamesofficial el 2 de Mar de 2015 a la(s) 1:04 PST

