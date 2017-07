¿Por qué el presidente Trump pelea tanto con CNN?

Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, tuiteó un video manipulado con la imagen de su padre derribando un jet ruso con el símbolo de CNN; sin embargo, este no es el primer roce entre la familia de Donald Trump y la cadena de noticias internacional.

Los roces de Donald Trump con la CNN datan desde 2016, el primero de todos fue durante su campaña, cuando el mandatario estadounidense recomendó usar Fox News en vez de CNN debido a que este último “solo está de un lado y contra él”.

En enero, ya como presidente electo, Donald Trump no permitió que Jim Acosta, periodista de la cadena de noticias, le hiciera preguntas durante su primera conferencia de prensa tras ganar las elecciones presidenciales, debido a que, según comentó el presidente, dicho canal da “noticias falsas”.

En el mes de junio, el mandatario también atacó a CNN con un video en el que se le puede ver golpeando a un hombre con la imagen de la cadena de noticias superpuesta en el rostro.

El video motivó una respuesta directa del jefe de CNN, quien le dijo que no fuera infantil y se dedicara a trabajar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado antes y durante su presidencia que una campaña de “noticias falsas” ha sido preparada en su contra con la finalidad de debilitarlo en el poder, acusando a empresas periodísticas como The New York Times, Univisión, The Washington Post, entre otros.

Fuente: El Comercio