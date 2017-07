Potosí. Linchan a un chofer que atropelló a ocho personas en Pampa Colorada

Según testimonios, el camión, que era conducido por el ahora fallecido chofer, embistió a un grupo de personas que estaban bailando en la carretera, de los cuales, 8 perdieron la vida y 5 quedaron heridos. Según el informe de la Policía boliviana, el chofer se dio a la fuga, pero los comunarios lograron alcanzarlo y procedieron a golpearlo hasta matarlo.

La Paz, 6 jul (ABI).- El comandante de la Policía, Abel De La Barra, informó el jueves que el chofer de un camión de alto tonelaje fue linchado luego que atropelló a ocho personas y ocasionó su muerte, en Pampa Colorada, departamento de Potosí.

“El miércoles por la noche, según testigos presenciales, se llevaba a cabo una fiesta en la comunidad de Pampa Colorada, por lo que los pobladores se encontraban festejando en plena carretera como suelen acostumbrar en algunas comunidades”, dijo a los periodistas.

Explicó que de pronto apareció un camión de alto tonelaje que atropelló a varias personas de las cuales, ocho perdieron la vida y cinco quedaron heridas.

Agregó que el chofer se dio a la fuga, pero los comunarios lograron alcanzarlo y procedieron a golpearlo hasta matarlo.

Según testimonios, difundidos en el blog del periodista Andrés Gómez, el camión, que era conducido por el ahora fallecido chofer, embistió a un grupo de personas que estaban bailando en la carretera.

Al mediodía de hoy aún había restos de sangre sobre la carretera. Foto: RimayPampa

Página Siete Digital / La Paz

El comandante de la Policía, general Abel de la Barra, informó que se investiga la muerte de un chofer que ayer, en horas de la noche, embistió a un grupo de personas, producto del cual ocho murieron y otras cinco quedaron heridas.

De acuerdo con una publicación del portal RimayPampa del periodista Andrés Gómez, un camión de alto tonelaje embistió ayer cerca a las 19:00 horas a un grupo de personas en la comunidad de Pampa Colorada de Potosí, que, según testimonios, bailaban en la carretera. Al ver la tragedia, la gente reaccionó enfurecida y mató a golpes al conductor.

“Las investigaciones dan cuenta que algunos comunarios alcanzaron a este conductor y habían logrado causarle heridas, inclusive la muerte, pero eso está en proceso de investigación, asumo que en horas más daremos el detalle”, precisó en general en conferencia de prensa.

Según las versiones recogidas por RimayPampa, el hecho sucedió cuando decenas de personas celebraban en la víspera el aniversario de Pampa Colorada, población ubicada en el municipio de Colquechaca, en la carretera Macha – Cruce Ventilla – Potosí.

“Yo he visto cómo el camión ha atropellado a la gente; he visto que una cabeza ha volado y otra cabeza ha reventado por el impacto”, informó anoche en quechua una persona que se contactó con RimayPampa y que vive en Uluchi, comunidad vecina.

Dos personas enviadas por el medio llegaron hasta el lugar y corroboraron la tragedia. “Eso ha sucedido anoche, la gente estaba tomando (bebidas alcohólicas) y bailando por el aniversario y de pronto el camión apareció y atropelló”, indicó una mujer que vive en Pampa Colorada y que no quiso dar su nombre.

Otra persona, que se identificó como Miriam, describió que vio cómo la gente volaba por los aires por el impacto. “He visto cabezas; he visto piernas, brazos”, agregó.

Foto: RimayPampa.

Según los testimonios recogidos, las personas estaban bebiendo y bailando sobre la carretera, que es asfaltada; pero no se sabe, hasta el momento, si el conductor estaba ebrio o el camión se topó súbitamente con el grupo que estaba sobre la misma vía.

“No he visto eso, solo he visto que atropelló a muchos y la gente al ver a los muertos ha reaccionado inmediatamente. Los que estaban bailando han bajado al chofer de la cabina y lo han golpeado hasta matarlo”, declaró otra persona que no quiso identificarse.

RimayPampa constató hoy que cinco difuntos eran velados en la misma localidad de Pampa Colorada. Dos pobladores del lugar informaron que las otras víctimas eran de comunidades aledañas y otras personas habían llegado desde el interior del país sólo a la fiesta del pueblo.

“Algunos heridos creo que han llevado a Potosí”, señaló otro testigo y agregó que al chófer “se lo llevaron muerto hacía a Potosí”.