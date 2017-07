¿Quién es del MAS?

Estructura orgánica del partido del presidente Evo Morales. En el partido oficialista solo consideran militantes a los que pertenecen a las ‘trillizas’. Analista ve división y pugnas de poder.

Quiénes son militantes o simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz?

Esa es la pregunta que surge después de que se registrara el hecho de Romer Gutiérrez, jefe nacional de la organización Che Guevara, exasesor de la concejal Melody Téllez y hermano de la diputada Amparo Gutiérrez, todos del MAS, quien fuera detenido en Brasil por tema de narcotráfico y que ahora es negado como militante por las autoridades del partido de Gobierno.

Militantes. Miguel Delgadillo, miembro de la dirección departamental del MAS en Santa Cruz, informó que dentro de la militancia activa están reconocidas las personas que forman parte de las organizaciones matrices del partido, conocidas como las trillizas: La Federación Sindical de Trabajadores Campesinos, Las Bartolina Sisa y las Comunidades Interculturales.

Mencionó que la mayoría de las autoridades que están en función en la actualidad como ministros, diputados, senadores, concejales y asambleístas han sido parte de una de estas organizaciones.

Sin embargo, también se refirió que existen otras que no formaron parte de estas organizaciones pero que son militantes inscritos en el partido oficialista y que defienden el llamado “proceso de cambio” que lleva adelante Morales.

Asegura que la participación de otras personas en instituciones, empresas independientes o suborganizaciones sociales son solo simpatizantes.

Análisis. Para el politólogo Marcio Aranda, esta situación se basa en dos aspectos: el divisionismo interno y la pugna por espacios de trabajo.

Recordó que desde la temporada de campaña para las elecciones nacionales del 2014, se develó las diferencias internas que obligaron al presidente Morales a interceder para dar fin al problema.

Según Aranda, esta situación no culminó con la intervención del mandatario, sino que se ha extendido hasta el momento.

El segundo aspecto señalado es el poder que cada autoridad u organización social afín al partido de Gobierno quiere lograr con otros espacios de poder, colocando a su gente de confianza, que en muchos casos no son necesariamente del partido en cuestión y velan por sus propios intereses, no así el interés común del partido político. “Cuando se dan estas situaciones o denuncias de personas que son cercanas al MAS y se ven enredadas en hechos irregulares, siempre surge esta pregunta y la posición de que es o no es masista, para lograr el apoyo de alguna autoridad. Creo que este problema no va a terminar y en realidad es una verdad que no solo existe en el MAS, sino en otras fuerzas políticas, solo que éstas no tienen el mismo impacto porque no están en función de Gobierno y no acceden directamente a las instituciones de Estado”, precisó Aranda.

El partido político

Ideología

El partido gubernamental en su estructura tiene tres direcciones para los tres niveles de región: Nacional, departamental y urbana. En Santa Cruz la estructura es:

Dirección Urbana está liderada por Tito Sanjinez, que funge como concejal cruceño en la actualidad.

Dirección Departamental, estaba a la cabeza de Braulio Quispe, pero ahora están a la espera de su Asamblea para elegir al nuevo representante.

Parlamentarios

Función

Dentro de la bancada del MAS en diputados, senadores y otras instancias legislativas en el país, son decenas los que representan al partido oficialista, incluyendo a quienes han sido invitados. En Santa Cruz, Gabriela Montaño es la imagen fuerte que representa a la región cruceña en la Asamblea Legislativa Plurinacional, además ocupa el cargo de presidente de la Cámara de Diputados.

Henry Cabrera, preside la Brigada Parlamentaria cruceña. Entre las imágenes más fuertes del MAS en la Asamblea Legislativa Departamental, está Edwin Muñoz e Isaac Ávalos, ambos formaban parte de organizaciones sociales.

Empresas estatales

Trabajo

Si bien estas son empresas independientes, pertenecen al Estado y sus autoridades, aunque no sean de militancia masista, tienen cercanía con autoridades nacionales, inclusive la designación de sus administradores las hacen autoridades de Gobierno:

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), está a cargo de Óscar Barriga, cercano al Héctor Arce, exministro de Economía. Antes estaba Guillermo Achá, procesado por corrupción.

Bolivia Tv, contacto directo con el Ministerio de Comunicación. Los exadministradores ahora están procesados por corrupción.

Instituciones públicas

Gestión

En más de una oportunidad se ha señalado que las autoridades de algunos órganos de Estado e instituciones públicas, responden a intereses del MAS, aunque también se ha rechazado este tipo de afirmación en varias oportunidades:

Órgano Judicial

Tribunal Electoral Departamental

Defensoría del Pueblo

Contraloría Departamental del Estado

Organizaciones sociales

Respaldo

El MAS está formado y respaldado por las llamadas “trillizas”: La Federación Sindical de Trabajadores Campesinos, Las Bartolina Sisa y las Comunidades Interculturales.

A estos se suma el llamado, Juventudes del MAS, que aglutina a la militancia joven.

Sin embargo, también han surgido otras organizaciones sociales que acompañan la gestión del MAS en todo el país. En Santa Cruz cobraron fuerza la organización “Azules del Oriente”, liderados por Alpacino Mojica y “Che Guevara”, liderados por Romer Gutiérrez, actualmente detenido en Brasil.

Gabinete ministerial

Representación

Dentro de todo el cuerpo ministerial que acompaña al presidente Evo Morales, existen autoridades de algunas carteras que representan y mantienen contacto directo con Santa Cruz:

Ministra de Comunicación, Gísela López.

Ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Ministro de Defensa, Reymi Ferreira.

Viceministro de Autonomías, Hugo Siles.

