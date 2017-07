Quiñónez se alista y Salvatierra llega para la Copa

Oriente Petrolero. La dirigencia estaría dispuesta a pagar los 10 mil dólares. Gustavo atajará para la Sudamericana. Saulo tuvo su primer entrenamiento.





Ref. Fotografia: Portero. Salvatierra defendió el arco de San José. Tiene buenas referencias.

Oriente Petrolero resolvió su principal problema. Rómel Quiñónez atajará contra Bolívar este domingo, mientras que Gustavo Salvatierra (ex San José) fue contratado por seis meses y estará bajo los tres palos en el partido de vuelta contra Atlético Tucumán por la Copa Sudamericana. Un nuevo rostro se vio en el entrenamiento de los verdolagas, Saulo Guerra, exjugador de Universitario de Sucre, firmó contrato con el club por un año y medio y ocupará el lugar que dejó Óscar Ribera.



Tranquilos en el pórtico. La dirigencia refinera estaría dispuesta a pagar los 10 mil dólares para que Quiñónez vaya desde el inicio ante la academia paceña. Bolívar cedió a préstamo al meta por seis meses y en una cláusula señala que no puede jugar ante la academia sin pagar $us 10 mil, tal como pasó en el caso de Damián Lizio. El que estará ante Tucumán será el cochabambino Salvatierra, una contratación a último momento, porque hasta la tarde no se hablaba de contrataciones en el club. “Siempre hay nombres y los tenemos en reserva. El momento que tengamos algo se los haremos conocer. Estamos contra el tiempo, queremos que ya empiece a entrenar pero no es fácil encontrar un arquero, sobre todo nacional, porque la mayoría ya está en algún club”, señalaba Benjamín Saucedo, gerente deportivo de Oriente.

Se sumó al equipo. Guerra fue el nuevo rostro que se vio en los entrenamientos verdolagas. Se formó en El Semillero, jugó en Destroyers y Universidad, debutó profesionalmente en la “U” de Sucre y ahora llegó a Oriente. “Vengo arreglado por un año y medio. Voy a aprovechar este momento y todo el tiempo que me toque estar al máximo y mucha humildad. Sé lo que significa Oriente Petrolero aquí, es un club muy grande.

Espero estar a la altura de las circunstancias con trabajo y mucha humildad. Podemos hacernos un espacio y aportar con nuestro granito de arena”, acotó Guerra.

José Carlos Acosta jacosta@eldia.com.bo Fuente: eldia.com.bo