Quintanilla en su última prueba

Bicicross. El cruceño participará del nacional que arranca mañana en Cochabamba.







Antes de partir al Mundial de Estados Unidos, el pedalista cruceño Jaime Quintanilla participará del Campeonato Nacional de Bicicross que se realizará este fin de semana en Cochabamba. Aunque la competencia no estaba en sus planes, por el hecho que estaba enfocado en el exterior, cumplirá la fecha programada para no poner en riesgo sus participaciones fuera del país. “La verdad que no estaba preparado, por la rutina que vengo cumpliendo en mis entrenamientos, pero cada carrera que me presento voy para ganar”, indicó el deportista de 20 años que compite en la categoría élite. El cochabambino Daniel Ballesteros que también viajará a EEUU, es otro de los nacionales que estará en la carrera.

Su preparación. En las últimas tres semanas Quintanilla viene cumpliendo una estricta preparación que tiene que ver con gimnasio, bicicleta, pista, técnica, psicología, fisioterapia y nutrición. “El tema de fuerza sobre la bicicleta, pesos elevados en el gimnasio y sesiones largas en pistas es lo que vengo trabajando últimamente. Ahora resta bajar la intensidad para llegar bien al mundial”, explicó el campeón que compite desde sus 8 años fuera de nuestras fronteras. En lo largo de su trayectoria Quintanilla tiene un historial relevante como campeón Latinoamericano, Continental, Sudamericano, finalista del Mundo, Panamericano y campeón nacional invicto. Ahora tiene en puerta el Mundial donde buscará cosechar nuevos logros para Bolivia.

En el nacional. En Cochabamba la delegación de Santa Cruz estará representada por 65 pilotos en todas las categorías. Entre ellos Luis Abendaño, Gael Ordóñez, Santino Mendoza, Amdrey Hurtado y Carlos Patiño todo ellos en la categoría 5-6 años expertos. Sebastián Ordóñez 13-14 años, Diego Souza Infanta 15-16 años, Valentina Suárez 8-9 años, Diana Canido 10-11 años y Raúl Astorga en Challenger 17 años.

Fuente: eldia.com.bo