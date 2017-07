Ranking: Los 15 momentos de ‘Juego de tronos’ que más han jugado con nuestras emociones

Ordenados de sorprendente a “¿¿¿QUÉ??? no me puedo creer cómo demonios se les ha pasado hacer esto por la cabeza”.

El invierno ya está aquí. En la madrugada que va del domingo 16 al lunes 17 de agosto, HBO y Movistar + estrenarán en España la esperadísima séptima temporada de Juego de Tronos. Solo quedan trece episodios para descubrir quién se sentará finalmente en el Trono de Hierro. Y este año disfrutaremos de algo más de siete horas de televisión que seguirán dando que hablar y creando momentos inolvidables que serán recordados durante años. Mientras esperamos a ver qué pasa en la batalla por el control de Poniente, recordamos 15 momentos en los que el autor de la saga original, George R.R. Martin, y los showrunners de su versión televisiva, David Benioff y D.B. Weiss, jugaron con nuestras expectativas y emociones hasta dejarnos con la boca abierta… y en ocasiones con el corazón roto.

15. El origen del Matarreyes

Durante dos temporadas los guionistas nos dejaron pensar que Jaime Lannister no era más que un hombre sediento de poder y capaz de tirar a un niño de una torre para proteger el affaire con su hermana gemela Cersei, pero en Juego de Tronos las cosas nunca son tan sencillas. Después de perder la mano, Jaime acaba deprimido y sin ganas de vivir. La única persona que logra ver su humanidad es Brienne de Tarth, con la que comparte secuestro y un baño en el que revela los orígenes de su apodo: el matarreyes. Jamie Lannister confiesa entonces que mató al rey loco para impedir que este quemara Desembarco del Rey. La conversación acaba con el antaño poderoso Lannister en brazos de Brienne, pidiéndole que le llame por su nombre de pila. Sin darse cuenta, la audiencia había encontrado la humanidad de uno de los mayores monstruos de Poniente.

14. ¡Dracarys!

En una serie que justifica y eleva la existencia de los gifs como uno de los nuevos lenguajes del siglo XXI, hay pocas escenas más celebradas, catárticas y referenciadas que esa declaración de guerra que Daenerys Targaryen lanza contra los maestros esclavistas de Astapor. Con una sola palabra (significa “fuego de dragón” en valirio), la Khaleesi se hacía con el poder y la lealtad del ejército de inmaculados…. y de todos los fans que llevaban años esperando la aparición en escena de los dragones de la legítima heredera de Poniente.

13. La resurrección de Jon Nieve

¿Puede uno de los secretos peor guardados propiciar uno de los momentos más emocionantes de la serie? Horas después de que la emisión del final de la quinta temporada, cuando el hijo bastardo (o no) de Ned Stark había sido asesinado a manos de sus propios compañeros de la Guardia de la Noche, las redes sociales y los medios de comunicación se volvían locos con mil y una teorías sobre el destino de Jon Nieve. Por primera vez, los fans de Juego de Tronos no tenían forma de saber qué iba a pasar (por fin la serie había alcanzado a los libros), pero todo el mundo estaba convencido de que Jon volvería de entre los muertos. Así fue. El regreso no sorprendió a nadie, pero la escena de la resurrección nos hizo mantener la respiración hasta que el flamante rey del Norte volvió a la vida.

12. Las muertes de Joffrey y Ramsay

Los guionistas de la serie de HBO nunca han sido complacientes con la audiencia, pero la historia sí ha hecho puntuales concesiones a una audiencia que demandaba justicia para los mayores monstruos del relato. Joffrey y Ramsay dejaron innumerables víctimas a su paso pero, para disfrute de unos espectadores que ansiaban venganza con la misma fuerza que los Stark, finalmente obtuvieron su merecido. Es el mismo destino que, presumiblemente, está reservado para Cersei, pero esa muerte será infinitamente más dolorosa.

11. Los (casi) reencuentros de los Starks

A los guionistas les encanta jugar con las expectativas y los sentimientos de unos espectadores que sigue buscando desesperadamente momentos de emoción a los que agarrarse después de 60 episodios de tensión. Hasta en tres ocasiones han estado a punto de reencontrarse los hermanos Stark. En el penúltimo episodio de la tercera temporada, Arya estaba a punto de alcanzar a su madre y a su hermano Rob, el rey del Norte. Y de repente, la Boda Roja sucedió. En el clímax de la cuarta entrega, la extraña pareja formada por Arya y el Perro llegan a Nido de las Aguillas justo antes de que Sansa y Meñique dejen el lugar. En la quinta temporada Bran salva la vida de Jon Nieve cuando este sufre el ataque de los salvajes de Styr. El reencuentro no llegó a producirse: Bran se había introducido en la mente de Verano, su huargo, así que los hermanos nunca llegaron a estar físicamente en el mismo lugar. Seguimos esperando esa reunión de la familia más noble de Poniente.

10. Tyrion mata a la única mujer que ha querido

El menor de los hermanos Lannister da un paso más en su descenso a los infiernos cuando, liberado gracias a ayuda de su hermano Jaime, se encuentra a su amada Shae en los aposentos de su padre. Tyrion descubre la traición y acaba ahorcando con todas sus fuerzas a la que durante años fue su única aliada. El enano se da cuenta de lo que acaba de suceder y junto al cuerpo inerte de la prostituta susurra su disculpa. Una vez más, Tyrion lo pierde todo por culpa de su familia.

9. La muerte de Ygritte

La historia de amor entre el bastardo y la salvaje tuvo una trágica conclusión. En el asalto de la banda de Styr al Castillo Negro, Ygritte solo quiere vengarse de Jon Nieve, pero al encontrarse cara a cara con él, titubea y un enemigo aprovecha para lanzarle una flecha y herirla de muerte. Un desesperado Jon la coge en sus brazos y escucha sus últimas palabras “Debimos quedarnos en la cueva”, antes de decir por última vez “No sabes nada, Jon Nieve”. Una flecha fue suficiente para acabar con la historia de amor más apasionada de Poniente.

8. El sacrificio de Stannis Baratheon

La audiencia estaba del lado del heredero de la Casa Baratheon. Su enfrentamiento con los salvajes en el muro y con los Lannister en la batalla de Blackwater le dieron el cariño de los espectadores. Y entonces llegó ella. Melisandre. La Mujer Roja se metió en la cabeza del Rey del Mar Angosto y le convenció de que sus opciones llegar al trono pasaban por el sacrificio de su hija Shireen, que acabó atada y quemada viva en una hoguera.

7. El (supuesto) protagonista de la serie es asesinado en la primera temporada

Ned Stark es decapitado para horror de su hija Arya, que es testigo del despiadado asesinato de su padre, y de los millones de espectadores que no habían leído las novelas de George R.R. Martin. Parece que fue en otra vida cuando el noble patriarca de los Starks era utilizado por el autor de Juego de Tronos para hacer partícipe de las reglas de su universo narrativo. Nadie es imprescindible en una historia donde los buenos lo van a pasar muy, muy, muy mal antes de tener un momento de respiro. Si es que lo tienen.

6. El paseo de la vergüenza

La matriarca de los Lannister es una de esas villanas memorables que el público quiere odiar y del que acaba enamorado irremediablemente. Durante seis interminables minutos, la Reina Madre es paseada y vejada ante su pueblo. Desnuda, indefensa, desprovista de su poder e influencia. Hasta la propia Cersei hubiera sentido empatía ante una estampa así. Da igual que durante cinco años hayamos sido testigos de sus maldades. Por primera vez en cincuenta episodios la audiencia empatizaba con una mujer destinada a perder a todos sus hijos. Una escena memorable que le hizo pasar a Lena Headey un momento muy incómodo después de dar a luz a su segundo hijo.

5. Cersei culmina su venganza

Cersei había perdido la dignidad, pero aún se guardaba un explosivo as en la manga. La matriarca de la familia más perversa de Poniente culminó la venganza definitiva al hacer saltar por los aires a todo aquel que había atrevido a humillarla, desde el Gorrión Supremo que la encarceló y torturó a la familia política que puso en peligro sus ambiciones. Sí, en el camino volvió a sufrir otra traumática pérdida (su hijo Tommen se suicida tras descubrir la muerte de su esposa), pero Cersei necesitaba una victoria, copita de vino en mano. Y nosotros también.

4. Daenerys de la Tormenta se dirige por fin a Poniente

En los últimos compases de la sexta temporada pasó eso que los espectadores llevaban esperando desde que conocimos a la única superviviente de los Targaryen. La elegida ponía rumbo a Poniente con Tyrion Lannister a su lado. Ha sido un camino largo que, en ocasiones, llegó a frustrar a los fans ante lo repetitivo y frustrante de las tramas que acompañaban a la Khaleesi. Todo cambió con la llegada de Tyrion, que rápidamente se dio cuenta de que solo con ella (y sus dragones) podían salvar a los hombres del amenazante invierno. Verles en dirección a Poniente es todo lo que necesitaba Juego de Tronos para que empezara, de una vez por todas, el clímax más esperado de la televisión.

3. La confesión de Tyrion

“Padre, soy culpable. Culpable, ¿es eso lo que queréis ir? No envenené al hijo del Rey. Soy culpable de un crimen mucho más monstruoso. Soy culpable de ser enano. Os habéis pasado juzgándome por eso toda mi vida. Yo no maté al rey Joffrey, pero ojalá lo hubiera hecho. Ver morir a vuestro cruel bastardo me proporcionó más alivio que mil putas mentirosas. Ojalá fuese el monstruo por el que me tomáis. Ojalá tuviese bastante veneno para acabar con todos vosotros. Con mucho gusto daría mi vida por veros a todos tragarlo. Os aseguro que no daré mi vida por el asesinato de Joffrey y sé que no recibiré justicia de este tribunal, así que dejaré que los dioses decidan mi destino. Demando un juicio por combate”.

2. Por qué Hodor se llama Hodor

Fue el meme televisivo del 2016. En el quinto episodio de la sexta temporada descubrimos por qué Hodor, el leal protector de Bran Stark, solo se comunica a través de la palabra que le da nombre. “Hold the door” (aguanta el portón en la versión doblada) le gritaba Meera, mientras este es poseído por Bran. Las palabras se colaron en el pasado de Hodor, cuando todavía se llamaba Wylis. Su futuro quedó sentenciado entonces, pero el espectador no lo descubre hasta su muerte. Es en esos pequeños momentos cuando los creadores de Juego de Tronos demuestran que, lejos del artificio, el sexo y la muerte, también tiene un corazoncito.

1. La boda roja

Las reglas del juego de la serie de HBO volvieron a cambiar en Las lluvias de Castamare, el episodio en el que el Rey en el Norte, Robb Stark, su madre, Catelyn Tully, y la mayoría de sus vasallos fueron brutalmente asesinados en una conspiración liderada por Walder Frey y la familia Lannister. La televisión nunca volvió a ser la misma y el concepto “boda roja” pasó inmediatamente a formar parte de la cultura pop. Aún hoy se pueden encontrar en YouTube miles de reacciones de los espectadores al más salvaje de los giros acontecidos de una serie llena de giros salvajes. En los años siguientes muchas series intentaron tener su propia boda roja, pero ninguna tuvo el desolador efecto de este episodio que nos recordó que, efectivamente, los Lannister siempre pagaban sus deudas.





Fuente: revistavanityfair.es