Ratifican retorno a clases desde este lunes en 5 departamentos de Bolivia

El ministro de Educación, Roberto Aguilar (der.), junto a directores departamentales de Educación, ayer en Cochabamba. | Carlos López

Los estudiantes de las unidades educativas de Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, Beni y Pando, además de la región tropical de La Paz, retornarán a clases este lunes 17 de julio respectivamente, confirmó el ministro de Educación, Roberto Aguilar.

La autoridad informó que un dirigente de los padres de familia de Chuquisaca pidió que en aquel departamento se extienda por una semana más el descanso pedagógico, situación que fue evaluada pero señaló que se mantendría la fecha de reinicio de labores educativas.

Sobre las computadoras “Kuaas”, que fueron entregadas a los estudiantes de secundaria y que, de acuerdo a varias denuncias y reclamos, no podrían ser utilizadas por que presentarían problemas en el software, Aguilar informó que de acuerdo a la norma se realizarán procesos a los directores de las unidades educativas que no informaron esta situación. “Si se dio eso, es negligencia del director, que deberían haberse puesto en contacto como lo han hecho cientos de directores, cuando se presentó esa situación”.

Agregó que la empresa Quipus ha generado los mecanismos para hacer la “habilitación de los equipos y, si a esta altura algún estudiante no ha podido utilizar la computadora, hay negligencia”. El Ministro indicó que el uso de las computadoras es de carácter obligatorio, por lo que no pueden estar guardadas en depósitos. Instó a las juntas de padres de familia el ejercer un mayor control para no perjudicar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje con los equipos de computación.

Los Tiempos