Reaparece Arce Catacora y dice que su tratamiento durará de 3 a 4 meses

Aún mantiene en reserva su padecimiento

Luis Arce Catacora sorprendió este viernes con su reaparición en público. El exministro de Economía, quien viajó a Brasil para recibir atención médica especializada, aún no quiso revelar los detalles de su padecimiento pero anticipó que podrá volver al Gabinete después de tres o cuatro meses de tratamiento.

“¿Sorprendidos? No querían verme ya o qué”, dijo Arce en tono jocoso en contacto con los periodistas.

El pasado 24 de junio, Luis Arce anunció que dejaba el Ministerio de Economía temporalmente para someterse a un tratamiento en Brasil. Dejó ese cargo después de más de 11 años de ejercerlo.

Este viernes, el exministro se presentó en el auditorio del Banco Central para recibir una condecoración de parte de la Brigada Parlamentaria de La Paz. Se mostró de buen humor y prestó a responder a las preguntas de los periodistas.

El exministro prefirió mantener aún el secreto sobre su condición médica. Señaló con una sonrisa que su diagnostico aún se mantiene “reservado”, porque ahora ya no es un hombre público, sino privado.

Indicó que en realidad está “yendo y viniendo” a Brasil, puesto que su tratamiento se realiza por ciclos. Acotó que la primera etapa de su atención concluyó satisfactoriamente. “Si he podido estabilizar la economía, ahora me toca estabilizar mi salud”, manifestó.

Respecto a su regreso al Gabinete, Arce expresó que primero su mayor deseo es recuperarse de su salud, y que luego estará presto a la convocatoria del presidente Evo Morales si necesita de sus servicios.

“Es un tratamiento que va a durar unos tres a cuatro meses, más o menos, y después de eso ya voy a estar en posibilidad de retornar y ejercer funciones. Antes va a estar complicado por la exigencia del tratamiento y los viajes seguidos que tengo que hacer al Brasil”, explicó.

Consultado por su evidente pérdida de peso, Arce dijo que no es de extrañar. “Ni modo, así nomás es. Ha sido todo un proceso que me he ido deteriorando y va a ser un proceso la recuperación”, manifestó.

El exministro aprovechó la oportunidad para agradecer a quienes se solidarizaron con su situación de salud y también a “periodistas, opinadores” que dieron “opiniones exageradas” sobre su estado.

Ex ministro de Economía, Luis Arce, recibe reconocimientos de la Brigada Parlamentaria de La Paz. pic.twitter.com/D6MfsQQ3BG — Diputados Bolivia (@Diputados_Bol) 14 de julio de 2017

Fuente: erbol.com.bo