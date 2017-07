Red Uno no se referirá al retiro del periodista Pablo Calucho para evitar polémica

El periodista Pablo Calucho. Foto: Facebook/Pablo Calucho

La responsable de Recursos Humanos de la Red Uno de Santa Cruz, Paola Zarate, afirmó que este medio de comunicación no se referirá sobre la desvinculación del periodista Pablo Calucho para no crear polémica.

“El canal tiene su posición y Pablo Calucho también, por lo tanto no vamos hablar del tema para no crear polémica”, dijo a ANF.Calucho denunció que fue despedido de Red Uno por negarse a cerrar sus cuentas en las redes sociales porque según su versión, las denuncias que publica contra autoridades municipales, estatales, policiales y otras, se convirtió en una competencia para la página digital de la casa televisiva.

“Mi página de Facebook comenzó a salirse de control. Yo subo todo lo que me envían (…) a raíz de eso decidí incluso crear una página web y una aplicación. De ahí me empezaron a llamar la atención indicándome que no podía tener las páginas porque era una competencia directa contra el nuevo formato digital de la Red Uno, el cual no daba resultados, según me dijo el jefe de prensa (del canal)”, indicó.De acuerdo a Calucho, también le pidieron que elimine su página web, sin embargo, el periodista se negó y dos días después “misteriosamente” su cuenta en Facebook desapareció.

Luego de ese incidente, el comunicador abrió otra cuenta en Facebook y en cuestión de una hora alcanzó 1.000 seguidores, en tres días ya tenía 5.000 y esa situación fue decisiva para su desvinculación laboral, apuntó.