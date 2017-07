Refuerzos sin brillo

Santa Cruz. Llegaron jugadores que superaron lesiones y eran suplentes en sus equipos. Los conjuntos paceños tienen la hegemonía.







Se acerca el próximo campeonato y los clubes cruceños barajaron opciones para reforzarse de la mejor manera e iniciar la lucha por el título. No obstante, surge el debate de si estos refuerzos llegan en las mejores condiciones, si van a aportar a su club, ya que algunos vienen de superar una lesión y de ser suplentes en su anteriores equipos. Los periodistas Ernesto Moreno (Unitel) y Marcelo Ochandorena (Facetas TV) señalaron que los equipos orientales no están en condiciones de traer un gran refuerzo por factores económicos, que la distancia es muy grande con los clubes paceños y que armaron equipos para ocupar desde un tercer lugar para abajo.

No hay lo que manda. “El que está realmente con refuerzos es Sport Boys. El retorno de (Yasmani) Duk y llegada de (Jaime) Arrascaita seguro van a aportar bastante a lo que quiera (Pablo) Caballero para el siguiente campeonato. En cuanto a Blooming y Oriente han cubierto plazas. La llegada de (Alejandro) Quintana en reemplazo de Blas Pérez, llega (Rómel) Quiñónez para cubrir la plaza de Viscarra, habrá que ver cómo le va a (David) Andersen jugando en la primera división. Cómo le va al venezolano (Javier) Lujano.

Esperando también qué tan bueno puede ser el retorno de Alcides Peña”, señaló Moreno a la consulta sobre si había un refuerzo estrella en algún club oriental. En tanto, Ochandorena dijo: “No creo que haya habido una contratación grande en un club cruceño. Es muy difícil que un cruceño pueda hacer una contratación rutilante por como están, no solo Oriente y Blooming, sino también Sport Boys y Guabirá. Se habla muy bien de Eddy Corozo, este ecuatoriano que sumó Blooming, habrá que ver. (Gustavo) Quinteros habla muy bien y gran parte de los simpatizantes de Emelec también”.

Para aclarar el hecho de por qué se da esta cuestión en Santa Cruz Moreno acotó: “En realidad los equipos de Santa Cruz, a excepción de Sport Boys que tiene soporte económico de haber jugado la Copa Libertadores el primer semestre, no están en condiciones de hacer grandes contrataciones como quieren los hinchas, porque no hay dinero que haya entrado al club de manera muy importante. Oriente tiene lo que ganó en la Sudamericana, vamos a ver si puede seguir avanzando en el torneo. Hay varios casos de jugadores que llegan o de no haber jugado o de haberles ido muy mal en otros lugares. El caso de Alcides Peña en Colombia, el de Helmut Gutiérrez, el de Arrascaita o Quiñónez”.

La distancia es muy grande con el altiplano. “Me parece que los paceños están mucho más arriba, pero por distintas razones. Bolívar entiende que tiene sí o sí que reforzarse, por más que sea el campeón. Suma a este marco a Riquelme, que francamente no hay muchos registros de él, así que veremos qué es lo que puede llegar a hacer. Bolívar puede tranquilamente tener tres, cuatro o cinco refuerzos por año. En el caso de The Strongest, ellos apuestan erróneamente, para mí, en un equipo que le ha dado sus frutos estos últimos años. Digo erróneamente por el hecho de no haber sumado un número nueve que, tal como lo demostró no solo el partido contra Lanús, sino también en un partido de Liga, necesitan un centrodelantero.

No entiendo la falta de visión de que les falta un centrodelantero”, dijo Ochandorena. En la misma línea, Moreno coincidió con su homólogo y explicó que los paceños vienen clasificando a torneos internacionales de manera consecutiva. “Sin duda, en la parte económica hay una gran distancia entre Bolívar y The Strongest con los equipos de Santa Cruz. El caso de Bolívar, con Marcelo Claure en la presidencia del Baisa, tienen muchos recursos para poder utilizar. Sumado a eso, no faltan a clasificaciones de torneos internacionales. The Strongest va seis años seguidos que clasifican a la Copa Libertadores de América.

Aunque está un poquito lejos de los cuartos (de final), han avanzado hasta los octavos de final teniendo grandes ingresos económicos. Hay diferentes mentalidades; mientras Bolívar intenta comprar algo nuevo y mejorar su plantel, en The Strongest el entrenador Farías se ha empecinado en no reforzar y no han gastado en nada”, finalizó Moreno.

José Carlos Acosta jacosta@eldia.com.bo Fuente: eldia.com.bo