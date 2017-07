Respuestas perfectas para cuando te preguntan ¿para cuándo el novio?

Martin Dimitrov/iStock

«Ay nena, te vas a quedar soltera si sigues así», decía mi abuela cuando le recordaba que no tenía intenciones de tener novio. Se preocupaba mucho por la idea de que me quedara sin un «hombre que me cuide».

Para mí eso nunca fue problema, de hecho me sentía muy cómoda con mi soltería como para dejarla ir, no estaba preparada para aventurarme de nuevo al amor. Sin embargo, todos a mi alrededor se veían muy inquietos con mi decisión y por eso elaboré una serie de respuestas divertidas para sus tontas preguntas relacionadas a mi vida amorosa.

No entiendo cómo puedes estar sola

¿Cómo puedes aprender a amar si no tienes pareja?

¿No quieres compromisos? ¿Acaso estás demente?

¿No quieres formar una familia?

¿Aún no has encontrado a tu alma gemela?

Si quieres encontrar pareja deberías ser menos egoísta

¿Tan linda y sin novio?

No serás completamente feliz hasta que no encuentres a tu otra mitad

Queridos amigos: estoy bien, me siento bien, no necesito de una pareja para estar completa. Disfruto de mi vida y de lo que me toca a vivir, sé que a su debido tiempo llegará alguien para compartir la vida y cuando eso suceda volveré a confiar en el amor. Mientras tanto ¡déjenme disfrutar de la soltería!