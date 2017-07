Revilla busca mirar más allá del 2020 y cree que es posible ganarle a Evo

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, es un hombre relajado que no teme a las comparaciones y respondió a un ‘ping-pong de preguntas’ sobre el aborto, el matrimonio igualitario, sobre Evo Morales y mucho más. Video al final de la nota.

Revilla busca mirar más allá del 2020

Admite que la oposición no tiene un proyecto alternativo al del MAS

Luis Revilla estuvo ayer en El Deber. Cree que es posible ganarle a Evo Morales en las urnas

EL DEBER / Pablo Ortiz

Lejos de La Paz, Luis Revilla es un hombre relajado que no teme a las preguntas y comparaciones. Admite, sin empacho, que le gustaría administrar una ciudad con el presupuesto y la geografía de Santa Cruz de la Sierra. Cree que con Bs 3.500 millones por año podría hacer maravillas en La Paz. Y si la sede de Gobierno fuera un llano y no una hoyada, construiría avenidas anchas para que pasen los buses Pumakatari. Asegura que las nuevas urbes se estructuran a través de los servicios y no de sus necesidades, como ocurría antes.

El alcalde paceño estuvo ayer en El Deber Radio y no rehuyó ninguna pregunta. Dijo, por ejemplo, que la obra estrella de julio será el hospital de Kotauma, en el cual se invirtió $us 15 millones y que, a sabiendas que el MAS pretende habilitar la reelección para todas las autoridades que cumplen su segundo mandato, él no piensa volver a ser candidato a alcalde porque cree que el prorroguismo hace mal a las instituciones. Planea construir un proyecto político nacional, buscar la Presidencia pero sin apresuramientos: si no está listo para 2020, esperará.

“La oposición hoy no tiene una propuesta alternativa de país, pero tiene que construirla, ese es el desafío que nos estamos planteando. No significa solo estructura, significa también programa, significa plantearle un proyecto al conjunto del país, hay que trabajarlo y no es fácil”, admitió cuando se le recordó la sempiterna crítica del oficialismo a la oposición.

En caso de que el Movimiento Al Socialismo lograra repostular a Evo a la Presidencia, Revilla dice que la oposición no debe tener problemas y que debe ganar a Morales en las urnas para desmitificar su invencibilidad.

Consultado sobre cómo es administrar una ciudad donde su adversario político maneja los hilos del poder nacional, Revilla admite que no es fácil, que ha tenido que lidiar con ello en los siete años que lleva en el cargo, pero que hay niveles de coordinación que sí funcionan. Le teme poco a los anuncios de revocatorio en su contra. Asegura que están presentes desde que asumió su cargo y lo promueven los que perdieron la elección edil. No cree que prosperen porque la población se da cuenta de que quienes lo quieren fuera de la Alcaldía son los loteadores.

Aunque defiende la pertinencia del pronunciamiento sobre la justicia de los seis líderes de oposición (Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Víctor Hugo Cárdenas, Rubén Costas, Samuel Doria Medina y él mismo), asegura que no se han vuelto a reunir. Cree que la gente está ávida de un proyecto político distinto, serio, responsable, que no sea ni lo que hay hoy ni lo que había antes, que no gobierne con retrovisor sino con horizonte y que, sobre todo, implique renovación, un ingrediente que juzga esencial para cualquier candidato a presidente entre 2020 y 2025.

Sin embargo, reconoce que no es tarea fácil, que los tiempos son cortos, que por ahí no se pueda construir para 2020. No cree que las coaliciones sin ideología que se quiebran al día siguiente de la elección sean la respuesta.

“Imagínese que una coalición así llegara al Gobierno y al día siguiente se partiera”, dice.

Para él, que en 2020 tendrá 48 años, la paciencia no es una virtud políticamente tan cara.

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, estuvo en la redacción de EL DEBER y respondió a un ‘ping-pong de preguntas’: