Rusia: Insinuán que Diego Maradona cometió acoso sexual y su entorno lo niega

Diego Maradona había sido el centro de las miradas en la ceremonia de premiación de la Copa de las Confederaciones. Consoló a los chilenos y felicitó a los alemanes en la entrega de medallas. Y todos mostraron su admiración hacia él. Pero su estadía en Rusia se ensombreció en la madrugada del lunes.

Una mujer llamada Ekaterina Nadolskaya acusó a Maradona de haberla acosado en la habitación de hotel en la que él se alojaba. Nadolskaya, quien aseguró ser periodista, afirmó que su intención en la pieza era hacerle una entrevista al Diez, con quien pocas horas antes se había retratado en el restaurante del hotel.

De acuerdo al relato de la mujer, en cierto momento Maradona la expulsó de su cuarto, luego de sacarse parte de su ropa y de ofrecerle 500 euros. “Yo estaba en su cuarto y llamó a sus guardaespaldas, que me sacaron de la habitación. No entendí lo que pasó. Le dije que solo saldría de allí con la Policía y él llamo a su personal de seguridad”, afirmó la mujer en un video que publicó el sitio rusoLife.

“En el hotel no nos comunicaron nada, y después del partido Diego estuvo con Ronaldo, Infantino y gente de la FIFA. Me extraña el tema, y que la denunciante sea una periodista con contacto con la prensa local. Nosotros nos enteramos por llamados que nos hicieron desde Argentina. Es una situación de alguien que quiere cobrar notoriedad”, le dijo Morla a Clarín, desde Moscú. Sin embargo, desde el entorno de Maradona desmintieron esta versión. “Estamos en migraciones haciendo los trámites para ir a Napoli y quiero aclarar que no hay ninguna denuncia porque de existir no podríamos salir del país, y lo estamos haciendo”, aclaró el abogado Matías Morla.