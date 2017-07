Salinas critica a jugadores ‘aburguesados’ y Chumacero le responde: ‘¡Por qué no me lo dice en la cara!’

El presidente de The Strongest y el mediocampista protagonizaron un cruce al término del partido frente a Lanús. Ambos están distanciados desde el frustrado traspaso del jugador

La relación entre el presidente de The Strongest, César Salinas y el jugador Alejandro Chumacero se hizo más tensa este miércoles tras el empate con Lanús, por las críticas del dirigente que hallaron inmediata respuesta de parte del jugador.

“A algunos chicos los noto aburguesados” y “debemos pensar en hacer algún recambio gradual”, enfatizó el dirigente. “Hoy, por ejemplo, Chumacero estuvo desconocido y algunos otros igual. Me da pena decirlo, pero eso es lo que vi. En todo caso, el técnico tiene mejor lectura, pero mi pensamiento es ese”.

Fue el peor partido de Chumacero en lo que va de la Copa, justo después de que su nombre estuvo involucrado en una posible transferencia al fútbol del exterior.

Mientras The Strongest quería transferirlo, el jugador se negó y descartó lo que para el club era una buena oferta de parte del Independiente argentino.

Salinas admitió que la decisión del futbolista le ocasionaba al club una pérdida económica.

Chumacero dijo primero que no era “la manera”, en alusión a la crítica que le hizo Salinas. “Que venga y me lo diga, ¡por qué no me lo dice en la cara!, ¡por qué tiene que decirle a ustedes! (los periodistas)”, enfatizó el jugador.

Después agregó que su decisión de no marcharse “está tomada” y “no voy dar vuelta atrás”. Chumacero tiene contrato con The Strongest solo hasta diciembre. Si antes de eso no es transferido, el Tigre no obtendrá ningún beneficio económico.

Después, el jugador siguió disparando para todo lado: “Quien no crea en nosotros se puede ir a donde sea. Ya soy grande, qué me van a distraer. Tomé la decisión de quedarme y punto. Creo que hemos hecho historia como nunca. Nos están juzgando por un resultado, cuando estos jugadores entregan la vida”.

Luego preguntó “¿Cuál es el problema?” de no haber aceptado irse al exterior. Y agregó: “Yo no me comprometí con ninguno de los equipos que dicen que me querían. Yo estoy tranquilo. Nadie está aburguesado. Y que no los digan allá adentro (en el camarín), no acá”.