Se estrella avión militar en Mississippi y confirman 6 muertos

Un avión Lockheed C-130 que despegó desde Memphis, Tennessee, se estrelló en un sembradío en Greenwood, Mississippi, reportó MSNewsNow.

Según la Oficina del Sheriff del condado de Sunflower, en el lugar encontraron seis cuerpos.

Se presume que el avión militar llevaba ocho personas a bordo.

El Lockheed C-130 es un avión de transporte de equipamiento militar que usan tanto la Fuerza Aérea como el Cuerpo de Infantes de Marina de Estados Unidos.

Los bomberos trabajan en la escena.

@FoxNews C130 crash near Greenwood Mississippi with casualties. One engine 1 mile north of site pic.twitter.com/XmbVzEMvLZ

Plane debris burning near Moorhead after crash. EMT and sheriff’s deputy described as C-130. Still trying to clear path for fire truck. pic.twitter.com/gUdzRYCdQi

— Enterprise-Tocsin (@IndianolaMSnews) 10 de julio de 2017