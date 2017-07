¡Se hartó! Explotó el papá de Lionel Messi tras el escándalo con su tía

Jorge Messi habló con Clarín y salió al cruce de las polémicas declaraciones que realizó su familiar.

Jorge Messi le va a iniciar acciones legales a la mujer por calumnias e injurias.

La aparición en las últimas horas de Susana Messi en Infama (América, a las 17.15), diciendo que estaba profundamente dolida por no haber sido invitada a la boda de su sobrino nieto, Lionel Messi , con su novia de toda la vida, Antonela Roccuzzo , generó malestar en la familia del jugador más importante del mundo.

Leo con sus hijos, sus padres, Jorge y Celia, y su hermana María Sol.

Sucede que, según pudo averiguar Clarín, la mujer no tiene contacto con el padre del astro (Jorge) ni con su esposa (Celia María Cuccittini) y mucho menos con sus hijos (Rodrigo, Matías, Leo y María Sol) desde hace casi dos décadas.

Además, como si eso fuera poco, la tía en cuestión habría tenido un ofensivo gesto con el papá del crack del Barcelona. Es que, cuando murió el abuelo de Leo, Susana ni siquiera se habría acercado a dar el pésame del hombre. Es decir, de su propio padre.

“Es la hermana de mi viejo y cuando falleció mi papá ni apareció. Si la cruzo no la conozco. Llevo 20 años sin verla”, comenzó explicando el papá de la estrella del Barcelona a este medio sobre la interna que sacó a la luz su tía paterna hace poco días. Y siguió, profundamente dolido por las críticas de la mujer: “Hace 20 años que no la vemos. Además está loca, todo lo que dice son inventos“.

Entre otras cosas, la mujer cuestionó a la mamá del ídolo argentino y dijo estar muy preocupada por la salud de su sobrino. “Me da mucha pena porque yo fui a verlo a Leo antes de que se vaya a Barcelona y la madre no me abrió la puerta. Me echó y yo no le había hecho nada”, indicó en la nota para Infama, donde también aseguró no merecer semejante desprecio de su familia.

Por esos polémicos dichos que trascendieron en las últimas horas, Jorge Messi aseguró que piensa llevar a su tía a la Justicia. “Me puso los pelos de punta. La voy a denunciar por calumnias e injurias“, adelantó.

Fuente: clarin.com