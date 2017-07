Se separaron Luciana Salazar y Martín redrado

Después de siete años juntos y hacer terapia de pareja, decidieron que lo mejor era seguir cada uno por su lado. Habían sorteado varias crisis anteriores, pero esta vez pusieron punto final.

La última foto juntos que subió Luli en su Instagram es del 8 de junio.

La noticia no sorprende. Aunque en los últimos tiempos casi no se hablaba de peleas entre ellos. Tampoco compartían salidas o proyectos en común. Luciana Salazar y Martín Redrado anunciaron su separación a través de las redes sociales, donde compartieron un comunicado.

Con este comunicado subido a las redes sociales, la pareja anunció la separación en público.

“Queremos comunicarles que después de mucho diálogo y reflexión decidimos poner fin a nuestra relación, ya que el amor que nos tuvimos ha terminado. Guardamos los mejores recuerdos y experiencias de los tiempos compartidos y un profundo respeto entre nosotros”. Lo firman Luciana y Martín.

Esto demuestra que no terminaron en malos términos, sino que fue una decisión consensuada. Según pudo saber Clarín, no hubo pelea ni escándalos. Simplemente decidieron seguir cada uno por su lado porque ya no sentían el mismo amor que al principio y porque tenían objetivos diferentes. Luciana quería ser madre y Redrado prioriza su relación con su hija, quien no se lleva muy bien con Luciana. Además de su trabajo como economista dando congresos por el mundo”.

El tema de los deseos de maternidad de la actriz fue determinante. Sin ir más lejos, basta repasar una nota que la rubia le dio a la revista Caras, el 17 de agosto del año pasado, en la que fue contundente: “Congelé mis óvulos para ser mamá”, reconocía la propia Luli. Desde entonces, ella tenía decidida la separación, si era el precio que tenía que pagar para cumplir su sueño de ser madre. A tal punto, que el tratamiento lo había comenzado sola, el 20 de julio en Miami.

En la misma nota, la actriz agregaba que la decisión de ser madre era personal. “Es una decisión mía, de mujer, de querer tener óvulos bien jóvenes que estén perfectos y contar con la posibilidad de ser madre más adelante”. Admitió que no lo había conversado con Redrado porque “no influye su decisión. Hay cosas que son determinaciones individuales que no hay por qué preguntarlas”, remarcó. Y reconoció que ser padres no era un proyecto de la pareja. “Si se da bienvenido. Y sino, tengo mis óvulos congelados”.

Fuente: clarin.com