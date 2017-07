Seguridad presidencial: Macri sumó una camioneta blindada para los traslados oficiales pero aguarda por “La Bestia”

Más allá de esta incorporación, para reforzar la seguridad de Macri, Bullrich quiere terminar de acondicionar la versión argentina de “La Bestia”, como se denomina a este tipo de vehículos, que se asemeja a las medidas que aplicaron, por ejemplo, los responsables de seguridad del ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuando visitó el país en el 2016, ocasión en la que se trasladó con un Cadillac One y el Cadillac Two. En el caso del presidente norteamericano, contaba con rodados blindados al extremo, con ventanas de 15 centímetros de espesor, y hasta llevó en el baúl una reserva de sangre del tipo y factor del mandatario.