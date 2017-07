Cristiano Ronaldose defendió durante una hora y media en el Juzgado de Pozuelo de Alarcón sobre su investigación por cuatro delitos fiscales. El diario ‘El Español’ y el programa ‘Al Rojo Vivo’ de LaSexta dieron a conocer algunas de las frases que dijo el internacional portugués a la juez. “Si no me llamara Cristiano Ronaldo no estaría aquí”, habría dicho el jugador del Real Madrid durante su declaración.

Fuente: http://www.marca.com