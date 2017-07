Siles sobre el pacto fiscal: ‘No se puede hablar de más recursos cuando lo que se tiene no se ejecuta’

El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, conversó con La Razón Digital para evaluar el diálogo que definirá el pacto fiscal que, asegura, tiene “un buen avance”, aunque no descarta una ampliación del plazo de trabajo. El Consejo de Autonomías sesionará este mes.

Hugo Siles, viceministro de Autonomías.

Foto: Alejandra Rocabado – archivo

El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, preside en La Paz la novena sesión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal (CTPF) que diseña las bases del futuro acuerdo y que en esta ocasión evalúa los avances de la Priorización de Agendas regionales.

En ese ínterin, conversó con La Razón Digital para evaluar el derrotero que, asegura, tiene “un buen avance”; empero, aunque no es aún oficial, avizora una demora que podría prolongar el debate.

No obstante, tiene clara una posición frente al pedido de redistribución de recursos económicos: Eso no está en discusión y se trabaja sobre el presupuesto asignado.

¿Cómo avanza el proceso para definir el pacto fiscal?

Hemos convocado a la novena reunión del pacto fiscal y la estamos haciendo en La Paz. Hoy vamos a efectivizar la metodología y cronograma para poder trabajar en la cuarta etapa que tiene que ver con la asignación eficiente y efectiva de la administración. Es muy importante trabajar en la desburocratización, en eliminar cuellos de botella, en la administración y concentrarnos en la gestión pública. Es una etapa muy importante.

Estamos construyendo una matriz para que estos temas los podamos resolver porque son temas de gestión pública. Estamos con buen avance, con buen ritmo, con los consensos para poder trabajar en la etapa cuarta y quinta también.

Surgen nuevas propuestas sobre redistribución de recursos como el de La Paz. ¿Se discute una asignación de recursos?

Ese un tema que lo hemos aclarado en muchas oportunidades. El desarrollo del diálogo o concertación del pacto fiscal no es aterrizar y concentrarse en distribución o redistribución de recursos. Por eso, nuestra metodología tiene varias etapas que concentran la preocupación sobre la gestión pública, sobre cómo desarrollar de forma alternativa recursos, sí, pero a partir del uso, vigencia y funcionamiento de competencias, de políticas públicas subnacionales.

Lo otro, hemos escuchado algunas declaraciones del gobernador (de La Paz, Félix) Patzi pero sigue en la lógica de repetir que el gobierno nacional y el nivel central del Estado manejan —entre comillas— el 75% de la coparticipación cuando el componente de ese porcentaje que aluden se refiere a Fuerzas Armadas, Policía, educación, salud y empresas públicas y eso no se puede redistribuir. Son afirmaciones que discrepan con la realidad.

¿Por qué se dan esas confusiones a las que hace referencia?

Nosotros tenemos la obligación de alimentar con información precisa para que no se genere expectativas que no son las que están dentro del alcance. Estamos en el debate y diálogo, y todavía queda la etapa cuarta y quinta. La quinta es el análisis de la fuente de los recursos, entonces todos estos temas se van a tratar, se van a discutir pero tenemos que hacerlo con información precisa y veraz. Entonces, la población tiene que conocer eso y las autoridades ya las conocen pero en muchos casos hacen uso, todavía, de algunas consignas que no inciden con la realidad de las cifras y los datos de economía.

Entonces, ¿las propuestas de las regiones serán analizadas?

En la etapa quinta, en el análisis de las fuentes de los recursos. Hay algunas propuestas pero no son todos los departamentos que tienen una propuesta. Esta Santa Cruz, algo ha expresado La Paz pero son más afirmaciones del gobernador que una propuesta en sí. Santa cruz sí tiene un propuesta que es redistributiva de los recursos pero ésta colisiona con los datos económicos que estoy entregando, pero eso se analizará en la etapa quinta.

No obstante, ¿se puede abrir la posibilidad de rediseñar la distribución de recursos en las regiones?

Nosotros lo hemos dicho claramente desde el principio, la posición del nivel central del Estado no aterriza sobre la redistribución de recursos, aterriza sobre el desarrollo de fortalecimiento de la gestión pública subnacional y de gastar bien los recursos que ya tenemos y de los que disponemos que, está demostrado, no se gastan ni se ejecutan bien.

Y también está la posición, la visión que tenemos que se debe activar y poner en funcionamiento las competencias y los contenidos, y las políticas públicas de los gobiernos subnacionales, de generar recursos alternativos de desarrollo productivo y económico. Eso es lo que nosotros estamos incidiendo.

No se puede hablar de más recursos cuando los recursos que se tienen no se ejecutan bien, no se distribuyen bien internamente en cada departamento entonces esa es la gran preocupación y la visión que tenemos como Estado .

Con el actual avance, ¿hasta cuando se concluye el proceso de diálogo?

Está previsto hasta agosto, salvo que haya alguna variación en el tiempo y eso solo lo puede decidir el Consejo Nacional de Autonomías (CNA). Estamos coordinando con el presidente (Evo Morales) la convocatoria al CNA, no hay una fecha todavía pero será en julio, en la tercera o cuarta semana.

Si todo está caminando como hasta ahora, agosto será el mes de la conclusión pero si hay que alargar un par de meses más eso lo vamos a definir todavía.

Munícipe y exministro

Hugos Siles es politólogo de profesión. Estudió en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, y además realizó una maestría en Administración Pública y Comercio Internacional. Fue docente de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM) de Santa Cruz y se desempeñó en el cargo de concejal por el municipio de Santa Cruz en la gestión 2010-2014. Asimismo fue presidente de la Asociación de Profesionales Internacionalistas de Santa Cruz.

El 23 de enero de 2015 fue posesionado como ministro de Autonomías, cargo que desempeñó hasta el 23 de enero de 2017, cuando esa cartera pasó a ser Viceministerio dependiente del Ministerio de la Presidencia tras una reestructuración del Ejecutivo. Días después juró como viceministro de Autonomías. (06/07/2017)

