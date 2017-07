Solón dice que excanciller Choquehuanca también debería ser procesado si hay irregularidad

El exdiplomático se refirió a la denuncia activada por el Gobierno en su contra.

Solón dice que Choquehuanca también debería ser procesado si hay irregularidad

El exembajador de Bolivia ante las Naciones Unidas (NNUU), Pablo Solón, ratificó que la denuncia en su contra por nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes responde a un intento de amedrentamiento y que en caso de que hubiese ocurrido irregularidad en las funciones diplomáticas también se debería procesar al entonces canciller David Choquehuanca.

En septiembre del pasado año, el viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Jorge Antonio Flores, denunció que existieron irregularidades tras la renuncia de Pablo Solón, como embajador de Bolivia ante las NNUU y el reemplazo de éste por Rafael Archondo quien fue encargado interino de negocios.

“El objetivo (de la denuncia) es amedrentarme, si hubiera ocurrido este hecho, uno tendría que preguntarse, primero tendrían que iniciarme proceso no sólo a mí, tendrían que iniciarle proceso al Canciller, por haber permitido que la Misión Permanente ante las Naciones Unidas esté manejada, por más o menos un año y medio, por alguien que no estaba designado oficialmente para el caso y obviamente eso no es así”, dijo Solón, en una entrevista en el programa Cabildeo.

El exdiplomático explicó que lo que se tiene ante las misiones de las NNUU son representantes permanentes de país, que generalmente son los embajadores, y que habiéndose producido su renuncia esta representación fue automáticamente asumida por quien seguía tras su cargo, el encargado interino de negocios, Rafael Archondo, que asumió como representante permanente alterno.

Tras 14 meses de esta designación, Sacha Llorenti fue nombrado como embajador ante las NNUU, asumiendo las tareas de representación en septiembre de 2012. Archondo quien continuaba como encargado interino de negocios renunció a su cargo el 19 de agosto de ese año.

Sólon calificó como una ignominia la denuncia que fue reactivada por el viceministro de Transparencia Gonzalo Trigoso. Asimismo identificó irregularidades, como la omisión de la notificación del proceso.

Ayer, Solón indicó que a su parecer esta denuncia es porque él difiere sobre las hidroeléctricas de El Bala y el Chepete. Archondo relaciona los motivos de la denuncia en su contra por incumplimiento de deberes y anticipación y prolongación de funciones con un artículo de opinión que escribió antes del referendo del 21 de febrero de 2016 titulado “David presidente”.

Página Siete Digital / La Paz