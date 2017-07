“Soy dueño de Petrolero y vale más de 2 millones de dólares”

Federico Ibarra volvió a la dirigencia de Petrolero para ocupar la vicepresidencia y para empezar el ex presidente informó que el club tiene una deuda que supera los 300 mil dólares, además afirmó que es el propietario del plantel chaqueño y que este vale más de 2 millones de dólares en caso de que sea vendido, algo que hace poco estaba en los planes del directivo, pero para la tranquilidad de la afición yacuibeña eso no ocurrió.

Federico Ibarra puso en alerta a toda Yacuiba al anunciar hace poco que el cuadro verdolaga estaba a la venta, lo cual no llegó a cumplirse, pero la intención existió y el directivo explicó que fue porque no existió el interés formal de algún dirigente para otorgarle la responsabilidad plena del club.

El País: ¿Cuál es su vínculo con Petrolero en esta oportunidad?

Federico Ibarra: A pedido de los actuales dirigentes, solicitaron que pueda ser parte de la dirigencia. Acepté el cargo de vicepresidente ya que por factor tiempo no puedo comprometerme a ser el principal dirigente del club.

Tenemos que levantar al equipo, que en los últimos tiempos se vino abajo y queremos evitar una crisis mayor en la institución.

Entre a la vicepresidencia para colaborar y levantar a Petrolero para que de una vez por todas se peleé por algo más que simplemente la permanencia en la categoría.

EP: El club en los últimos años pasó por varios interinatos en la presidencia. ¿En la actualidad cómo se encuentra institucionalmente Petrolero?

FI: Hace un mes que se encontraba Florencio Vargas como presidente interino, pero tras mi retorno como dirigente; él (Florencio Vargas) fue consolidado como presidente de Petrolero y aparte de mi persona: hay otros tres vicepresidentes y así sucesivamente se conformó la nueva directiva del club con la incursión de aproximadamente 20 personas.

EP: ¿Está es una dirigencia sólida y es un renacimiento del club?

FI: Sí (es el renacimiento de Petrolero). Yo para tomar la vicepresidencia puse condiciones: primero que exista un compromiso formal. Con esas condiciones llegué y está nueva mesa directiva estará a cargo hasta fin de año y luego de ahí se analizará.

Ahora estamos abocados a la contratación de jugadores. Desafortunadamente la económica no nos favorece porque Petrolero quedó con una deuda aproximada de 300 mil dólares.

Ese fue el dinero mal gastado de la anterior dirigencia. Esa deuda hay que sanearla o caso contrario podemos llegar a tener problemas en la Liga.

Estas deudas nos limitan a poder realizar grandes o medianas contrataciones. Pero pese a esos inconvenientes económicos; existe la posibilidad de armar un equipo medianamente bueno y sacar al club de este mal momento.

EP: En los últimos meses causó bastante repercusión cuando anunció la posible venta de Petrolero, sobre esa línea. ¿Usted es el dueño del club o qué porcentaje le pertenece?

FI: La pura verdad es que soy propietario del 100 por ciento de Petrolero. Yo cuando llegué a Tarija el año 2006, fundé Petrolero al fusionarlo con Real Charcas.

Primero compré la razón social de Real Charcas y ahí nació Petrolero. A partir de esa fecha en adelante participamos durante cinco años en el torneo de la Asociación Tarijeña de Fútbol hasta llegar a Liga.

Yo siempre estuve poniendo el hombro a Petrolero hasta hace dos años donde por razones económicas me hice un lado, ya que mí economía no me abastecía para cumplir con las obligaciones salariales del plantel.

Pero lo dejé a Petrolero en una posición muy lejos del descenso, pero lamentablemente en el tiempo que no estuve (dos años), se manejó adecuadamente la institución.

El primer periodo al mando de Florencio Vargas se trató de conducir de la mejor manera, pero luego bajo la dirección de Miguel Colque el club empezó a decaer y recientemente José Quecaña (ex presidente) lo dejó el club quebrado (económicamente), lo hipotecaron a la institución.

Pero ojalá Dios mediante en este lapso de tiempo hasta fin de año podamos subsanar (los problemas económicos e institucionales) y de alguna manera saldar la deuda del club y para el próximo año empezar con una mejor proyección y aspirar a mejores posiciones dentro del campeonato.

La intención nuestra es armar un equipo para pelear cosas importantes dentro del torneo liguero y no así estar luchando por zafar del descenso, como vino ocurriendo en los últimos tiempos que no estuve.

EP: El equipo sigue a la venta y si fuera así. ¿Cuánto vale Petrolero?

FI: Hubo varios interesados (para comprar Petrolero), inclusive había una empresa que me quería pagar 800 mil dólares por la razón social del club, pero la propuesta mía era que si lo vendía el club; el equipo se tenía que quedar en Yacuiba.

Pero ahora surgió la invitación de Florencio Vargas junto con otros dirigentes más para que podamos manejar a Petrolero y ojalá que esta vez el equipo mínimamente sea sostenible en un 80 por ciento.

Pero antes el club si estaba a la venta, ya que al no existir alguna persona que se quisiera hacer cargo del club; lamentablemente Petrolero podría haber sido vendido.

A mí me costó una millonada de dólares ponerlo a Petrolero donde está y si no había nadie que se quería hacer cargo, lógicamente tenía que recuperar algo de lo invertido.

EP: La venta está descartada. Pero si alguien quería comprar el club. ¿Cuánto vale Petrolero?

FI: La razón social de Petrolero está por encima de los 2 millones de dólares. Fue un sacrificio tremendo ponerlo a Petrolero en la Liga del Fútbol Profesional Boliviano (LFPB).

A Petrolero lo entregué al pueblo y lamentablemente no lo supieron administrar y ahora el club está bajo la dirección de dirigentes fundadores y hoy estamos empezando de cero y trabajamos para que Petrolero siga siendo el representante chaqueño en la Liga durante mucho tiempo.

EP: Cambiando de tema y pasando a lo que será la nueva temporada liguera. ¿Qué jugadores ya no van a continuar?

FI: Prácticamente la mayoría no va continuar en el equipo, solo quedaron 8 jugadores y a esa base incorporaremos tres futbolistas paraguayos como refuerzos. Para el próximo torneo Petrolero tendrá un plantel de 22 jugadores con la prioridad de tener 2 en cada puesto.

Además recurriremos a los jugadores que juegan el torneo de reservas ya que se cuenta con buenos talentos y los estaremos promoviendo al primer plantel.

EP: En cuanto al cuerpo técnico. ¿Oscar Garvizú continuará al mando del equipo o se buscará otro entrenador?

FI: Oscar Garvizú (entrenador argentino) tiene un contrato hasta fin de año, pero somos conscientes que los técnicos se manejan (su continuidad) a base de resultados.

Se le dio la confianza a Garvizú, pero también hay una cláusula que a los cuatro partidos perdidos tendría que renunciar a su cargo, porque al perder esta cantidad de partidos; el hilo hay que cortarlo por la parte más débil, porque no podemos deshacernos de los jugadores.

Garvizú tiene la confianza de todo el directorio y ojalá podamos lograr grandes cosas. Pero yo no voy a permitir que mí entrenador pierda 9 partidos y que aún quiera seguir.

EL PAÍS En / Tarija / EDSON CARRIÓN