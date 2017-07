La víctima de 40 años tiene cortes en la espalda, el cuello y golpes en el rostro. El médico forense determinó 13 días de impedimento según médico forense.

En la zona del Plan 3000 una mujer (Y.C.) de 40 años fue agredida por su pareja , quien sería un ex policía, que le propinó golpes y cortes con un arma blanca en su cuerpo luego que tuvieron una pelea por celos.

“Porque llegó una amiga de visita a mi cuarto y él empezó a celarme con ella. Me agarró de los pelos y a cabezazos”, explicó la mujer quien dijo que hace 9 meses viven y además no sería la primera vez que es víctima de agresión.

Se conoce que el agresor fue identificado como José Luis Crespo, ex policía, a quien nunca lo denunciaron porque habría amenazado de muerte a su pareja.

“Una semana atrás con una cortapluma me rayo la espalda. Él dijo que no tiene miedo a la justicia por ser ex policía, me dijo que me iba a deshacer la cara”, relató la víctima de agresión entre lágrimas la víctima.

José Luis Crespo será puesto ante un juez cautelar en las próximas horas por el delito de violencia familiar y lesiones graves.

Aparece esposa del sujeto que agredió a una mujer con un cuchillo

Apareció en celdas de la Fuerza Especial de la Lucha Contra la Violencia (Felcv) la esposa de José Luis Crespo, acusado de agredir a una mujer a golpes y con un cuchillo, al cual la víctima denunció y afirmó ser su pareja. Sin embargo, resultó que la agredida es amante del ex policía, según las declaraciones de la “verdadera esposa”. “Es chola de mi marido. Son amantes y ella se buscó ese trato”, explicó la esposa del ex policía, José Luis Crespo, indicando que defenderá a su marido a pesar de su infidelidad. “Mi esposo se desaparecía y llegaba con el cuello chupado y sin plata. Ella se lo buscó porque es borracha, mi marido es inocente, lo perdono, que él salga”, dijo la esposa, quien espera que sea liberado porque es el padre de sus 6 hijos. También puedes leer: Sujeto intentó matar a su pareja con un cuchillo

Fuente: Red Uno