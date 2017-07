Tarifas eléctricas. Gobierno anticipa que paro convocado por la COB será un “fracaso”

Rada dice que paro convocado por la COB será un “fracaso”

La Paz. Viceministro de Movimientos Sociales Alfredo Rada, hoy en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. (ABI)

La Paz, 10 jul (ABI).- El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, afirmó el lunes que el paro convocado por los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) para el miércoles, en rechazo a la nivelación de tarifas del servicio de luz eléctrica, será un “fracaso” y dijo que el principal dirigente de la entidad matriz de los trabajadores Guido Mitma, tendrá que explicar a sus bases sobre esa acción.

“Esta convocatoria está destinada al fracaso y será un nuevo fracaso del señor Mitma quien tendrá que explicar a sus bases por qué en vez de cumplir su primera obligación que es la de fortalecer a la Central Obrera Boliviana la está debilitando, repito va a ser un fracaso como paro”, afirmó a los periodistas.

Remarcó que una evaluación de su despacho estableció que “todo el sector productivo” del país trabajará de manera normal, además, recordó que el magisterio, tanto urbano como rural, están en vacaciones invernales, por tanto, tampoco parará ese sector.

“No van a parar fabriles, mineros, no van a parar trabajadores petroleros, trabajadores en construcción, trabajadores de Luz y Fuerza, vale decir ninguno de los sectores de la producción propiamente va a parar”, puntualizó.

A su juicio, la convocatoria a ese paro es “apresurada” y no tiene sustento, porque su reclamo no se ajusta a una realidad y -aseguró- que no cundió en las bases el discurso demagógico de Mitma.

“Un discurso que ha pretendido mostrar como un supuesto tarifazo, un ajuste que en realidad es del tres por ciento que no tiene mayor incidencia en el poder adquisitivo de los salarios”, sustentó.

Un ampliado de la COB en Cochabamba, a finales de junio, asumió la decisión de convocar a un paro nacional movilizado para el 12 de julio en demanda de la anulación del ajuste de tarifas de luz.