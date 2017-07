LIBERTADORES.

The Strongest rescata un empate

El equipo atigrado salvó un empate ante Lanús (1-1) y complica sus aspiraciones para avanzar a los cuartos de final de la Libertadores. El partido de vuelta se jugará el ocho de agosto en Buenos Aires.

Los jugadores de Lanús celebraron el empate ante The Strongest. Foto. AFP

The Strongest no pudo de local ante Lanús y complicó su chance para intentar avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los atigrados apenas igualaron (1-1) en los descuentos ante el granate argentino, que se defendió bien en el Hernando Siles, en el duelo de ida disputado la noche de este jueves. (El Deber)

The Strongest salva un punto frente a Lanus que lo pone al filo de la eliminación

La Paz, 6 jul (ABI).- El campeón boliviano The Strongest salvó sobre la hora un punto frente al argentino Lanus en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América que se jugó en el temido estadio Hernando Siles de La Paz, resultado que pone al cuadro nacional al filo de la eliminación

El once argentino complicó desde el inicio del juego a un The Strongest incapaz de resolver las jugadas ofensivas que generó y que tuvo como su peor enemigo a los nervios y a la necesidad de remontar un marcador adverso y lograr una victoria por una buena diferencia de gol, requisito sine qua non para pensar en seguir avanzando en el torneo regional.

El cuadro argentino anotó un sorpresivo gol a los 36 minutos de la primera etapa con un zapatazo del delantero Pasquini, que sorprendió adelantado al guardameta Daniel Vaca y a partir de ese momento se replegó para apelar solo al contragolpe para intentar aumentar el marcador.

Contra su costumbre el equipo boliviano perdió la brújula en el ataque y no encontró nunca la puntada final de varios ataques frente a una muralla defensiva y a una gran actuación del arquero argentino.

Pero cuando todo hacía suponer que perdería el invicto en partidos internacionales de varias décadas en La Paz, apareció un toque casi forzado de taco del volante Diego Bejarano, tras pase de Pablo Escobar, que desubicó al guardameta argentino tras un rebote en un defensor para el empate final 1 a 1.

El empate y sobre todo el gol de visitante del Lanus pone en un escenario de incertidumbre a The Strongest frente a la posibilidad de clasificación, tomando en cuenta que el resultado mínimo para pasar a los cuartos de final sería repetir el empate en argentina para forzar a una definición en penales.