Trabajadores de Correos de Bolivia denuncian que no se les paga sueldos hace tres meses

Trabajadores de Ecobol denuncian que no se les cancela sueldos hace tres meses

Protestas de trabajadores de Ecobol. | Alexander Parihuancollo

El director laboral del sindicato de trabajadores de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol) en Cochabamba, Pastor Guzmán, informó hoy que hace tres meses no se les cancelan salarios y que también se les debe 13 meses de bonos.

“Incluso ya vamos a entrar al cuarto mes de adeudamiento de salarios y hasta la fecha no nos dan solución a este problema. Estamos a la espera de que nuestro ente matriz nos convoque a un paro nacional”, explicó.

Asimismo, el dirigente de Ecobol dijo que con todas las dificultades que tienen continúan entregando la correspondencia y las encomiendas que llegan desde diferentes partes del mundo.

“Pese a todas esas situaciones y adversidades hacemos cumplir este servicio básico que por lo visto no le importa al Gobierno. Las condiciones de trabajo no son óptimas ya que nuestros transportes ya han cumplido sus ciclo de vida, no hay material y tampoco seguridad industrial”, informó Guzmán.

El sector se sumó hoy al paro y protestas de la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al incremento de la tarifas en el consumo de energía eléctrica.

Los Tiempos / Christian Burgos