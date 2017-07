Tribunal Electoral de Bolivia refrenda desconocimiento a Tuto de la jefatura del PDC

Resolución definitiva.

Tuto Quiroga y diputados Edgar Rendón y Helmut Salinas, hoy.

El Tribunal Supremo Electoral decidió, mediante resolución N°30 del 31 de mayo de 2017, reconocer a la directiva del Partido Demócrata Cristiano (PDC) elegida en el congreso de la ciudad de Sucre de enero de este año y desconocer la elección de Jorge Tuto Quiroga como presidente de ese partido, elegido en un congreso en noviembre de 2014.

La resolución se respalda entre otros argumentos, en el informe de observación del Tribunal Departamental de Chuquisaca, donde señala que el congreso de enero fue instalado a convocatoria de la directiva de 2003. Ese congreso estuvo presidido por José Lara, Adriana Gutiérrez como Secretaria de Actas, Cindi Guzmán y Rolando Ticona, segundo vocal.

Señala además que la votación se llevó de acuerdo a lo previsto, siendo elegidos los directivos ahora legalmente registrados; Luis Ayllón Mariscal, presidente; José Roberto Castro, Susana Loayza, Victoria Mostajo, Gustavo Rioja, Osvaldo Rivas, Gerson Andrade, Oscar Trujillo, Melisa Ovando, Sandra Rivero, Germán Guzmán, Cindy Guzmán, Víctor Hugo Velasco y Ramiro Ossio.

Integran el Tribunal Nacional Disciplinario, Marcelo Laguna Turdera, Rubén De Tezanos Pinto, Abrahan Lazarte, Víctor Hugo Velasco. El TSE le instruye la renovación inmediata del resto de la dirigencia partidaria, así como la acreditación de los delgados nacionales y departamentales.

Otra parte de la resolución indica que no fue reconocido el congreso que eligió a Tuto Quiroga porque fue convocado por dirigentes elegidos de manera irregular y no por aquellos del 2003 que tenían registro ante la entonces Corte Nacional Electoral, además que durante la fase de apelación, los seguidores de Tuto Quiroga no lograron acreditar que la convocatoria fue hecha de acuerdo a los estatutos partidarios.

Quiroga en conferencia de prensa, dijo que esa resolución significa el despojo de un instrumento partidario y anunció que impugnarán ante otras instancias, entre ellas la OEA porque – en su criterio- se trata de una maniobra del MAS que “tiene a su servicio” a los jueces para perseguirlo en Sucre, y a los vocales del TSE para inhabilitar a opositores.

Dijo que la convocatoria de Sucre es ilegal porque no tuvo el concurso de los jefes de bancada del PDC elegidos para el período 2015-2019 y por el contrario se avaló a una directiva del año 2003.

“Es este Tribunal Electoral, es Exeni y su comparsa. Al señor Exeni lo conozco en 2015 en Venezuela, trabajando para defender la dictadura de Maduro, trabajaba en la vicepresidencia, son operadores políticos del MAS que buscan perjudicar a los opositores”, indicó.

Erbol / La Paz