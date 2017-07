El presidente estadounidense alega que el coste médico que conllevan es demasiado elevado

Donald Trump ha anunciado a través de Twitter que los Estados Unidos no aceptarán a personas transgénero en el ejército debido, según él, al alto coste médico que conllevan.

….victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017