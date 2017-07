¿Se estará tocando? (iStock)

En muchos casos borrar la memoria caché no te salvará, porque además, probablemente, ni siquiera sabes lo que es. Podríamos pensar que el consumo de pornografía es un acto puntual, que relacionamos con los días de ocio, pero nada más lejos de la realidad. En la mayoría de países, también en España, el lunes es el día en que las páginas de contenido para adultos registran un mayor tráfico, y el sábado el que menos.

Según un estudio realizado por Pornhub en 2014, en España el tiempo de duración media de visita a esta página es de 8 minutos, una cifra que se encuentra en torno a la media de Europa, cuyo máximo recae en Noruega (9 minutos) y su mínimo en Serbia (7 minutos). Por si quedaba alguna duda: nadie visita un portal porno para disfrutar de las películas. De hecho, prácticamente nadie ve los vídeos completos, cuya duración es casi siempre superior a 8 minutos. La gente visita estas páginas para lo que la visita, y cuando terminan lo que estaban haciendo, las cierran.

Si lo ve en la oficina, seguramente sea en una pantalla pequeña, móvil o tablet. Son más discretas para los asuntos personales

Una nueva encuesta realizada por la aseguradora de telefonía móvil Insure2Go ha descubierto que 1,5 millones de británicos admiten ver cine x en un dispositivo del trabajo. El 65% admitió utilizar un teléfono u ordenador para “actividades extracurriculares”. Pero por si esto no fuera suficiente, 850.000 admiten aseguran hacerse ‘selfies’, almacenarlos y mandarlos desde estos dispositivos, ¿muy arriesgado o simplemente morboso? La tasa más alta la tiene Glasgow, una de cada diez personas envía mensajes de texto con alto contenido sexual usando el ordenador de la oficina.

Tus compañeros de trabajo ven porno en la oficina: cómo pillarles

Cómo descubrirle

Hay quien consigue verlo sin que le pillen con las manos en la masa. Aunque no sea una práctica muy recomendable, aquí van algunos trucos que puedes probar para cazar viendo porno en la oficina y que tu compañero no se salga con la suya. Si lo está viendo en la oficina, seguramente lo esté haciendo en la pantalla pequeña de un móvil o una tablet, son más discretas para los asuntos personales y así estará evitando llamar excesivamente la atención.

Seguramente tenga un filtro de privacidad en su ordenador. Son unas láminas que se colocan ante la pantalla y las protegen de miradas indiscretas. Solo situándose en frente a ella se ve lo que aparece, pero no al pasar por detrás ni al mirarla de lejos. Si es listo, además habrá enmascarado su dirección IP para ocultar su identidad y que su actividad no quede registrada, ya que es un servicio gratuito y lo tiene el propio navegador.

El lunes es el día en que las páginas de contenido para adultos registran un mayor tráfico, y el sábado el que menos

Si sospechas que el compañero que se sienta detrás de ti lo está haciendo, puedes comprar un espejito pequeño (como los que utilizan algunos para maquillarse o peinarse) y cuando creas que está viendo porno te servirán como los retrovisores de los coches, una forma sigilosa para vigilarle.

Estate tento porque sus técninas no son infalibles. Todos los trucos que utiliza podrían resquebajarse en cualquier momento y podrás sorprenderle en el momento más inoportuno. Fíjate también si a la que te acercas ha pulsado el atajo de Alt+tabulador que te salta a otra ventana diferente.

Fuente: elconfidencial.com