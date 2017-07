TV chilena incomoda a Heraldo Muñoz haciéndole escuchar el Himno al Mar

El canciller se queja de propaganda de Evo

Heraldo Muñoz fue sometido a una situación incómoda frente a las cámaras en un canal de televisión chileno. El canciller fue puesto a escuchar el Himno al Mar de Bolivia, mientras observaba imágenes de desfiles cívicos en el Estado Plurinacional.

La incomodidad era evidente en el rostro del canciller chileno, aunque intentó disimularla con una tímida sonrisa. Observó y escuchó en silencio la letra del himno que dice “Pronto tendrá Bolivia otra vez su mar”.

Esto ocurrió en el programa Muy Buenos Días de TVN de Chile. Las tonadas del Himno al Mar fueron interrumpidas por uno periodista que preguntó a Muñoz sobre cuándo terminará esa tensión entre ambos países.

El canciller dijo que esa tensión “va a terminar cuando se respete a Chile, cuando no haya hostilidad, porque Chile no puede aceptar un gobierno boliviano, porque el problema es con el gobierno boliviano, no con el pueblo”.

Las críticas de Muñoz al presidente Morales continuaron, mientras sonaba de fondo la música de la canción patriótica por el mar boliviano.

“Lamento que esta propaganda de Evo Morales pueda afectar al pueblo boliviano”, subrayó Muñoz, a tiempo de culpas a las “agresiones” del mandatario del Estados Plurinacional del rechazó que se generó entre los ciudadanos chilenos hacia Bolivia.

Fuente: erbol.com.bo