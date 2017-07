Un abogado dice que los chimpancés tienen derechos como las personas

Otros tribunales que anteriormente fallaron en contra del proyecto han determinado que a los monos no se les puede conceder derechos legales porque no están capacitados para afrontar “responsabilidades legales y obligaciones sociales”. Wise argumentó que eso es incorrecto y citó algunos ejemplos de niños y personas en coma que poseen derechos, aunque no pueden asumir ese tipo de responsabilidades legales.