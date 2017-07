Un nuevo tigre

Por Julio Aliaga Lairana

Poco opino de fútbol, y esta no es una excepción, porque voy a opinar más bien de la reacción de los hinchas de un equipo paceño frente a un jugador que se fue de sus filas… al equipo contrario.

Un jugador joven, con apenas 18 años, que está empezando a jugar, iniciando su carrera profesional, después de haber pasado por la selección nacional sub 17, sub 20, y la Selección de verdad y con mayúsculas, a la que estuvo convocado teniendo apenas 17. Me parece que eso es de destacar, no sucede con cualquiera a esa edad. Empezó jugando adelante pero ahora es un armador y de los buenos, dentro de algún tiempo seguro se hablará de él como un crack boliviano en la cancha.



Creció en las filas del Bolivar, en sus divisiones inferiores, hasta llegar a su primer equipo, el que vemos jugar (vemos es demasiado, yo no, porque soy estronguista) todas las semanas y que es, sin duda y junto al Tigre, el mejor equipo de Bolivia. Pero a Daniel Camacho Almanza, quien ayer firmó contrato con The Strongest le han dicho de todo porque cambió de equipo.



Una reacción así es desproporcionada y desde luego que no ayuda, ni a quienes la promueven porque muestran un talante poco digno de quien conoce y apoya el fútbol, ni a aquien la sufre, que siendo un valor y una promesa seguramente siente la dureza de quienes antes lo seguían y admiraban. Yo al contrario, quiero desearle la mejor de las surtes vistiendo la camiseta atigrada.



Y no es por estronguista que lo digo, si estuviera al otro lado (Dios me libre) y mis colores fueran los de la Academia, criticaría igual, porque entre todos tenemos que alentar nuestro fútbol, a nuestros futbolistas, sobre todo a los más jóvenes.

